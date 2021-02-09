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В акимате Туркестанской области уточнили информацию о начале использования казахстанской вакцины от КВИ

08.02.2021 4564
В акимате Туркестанской области уточнили информацию о начале использования казахстанской вакцины от КВИ
Туркестан. 8 февраля. Kazakhstan Today - Ранее была опубликована информация, что в Туркестанской области с 15 февраля начнут поэтапно прививать граждан вакциной QazCovid-In, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, передает Kazakhstan Today. 
 

Информация, опубликованная 8 февраля по линии пресс-службы Туркестанской области на портале otyrar.kz и в других СМИ о том, что в Туркестанской области с 15 февраля начинается поэтапная вакцинация казахстанской вакциной QazCovid-in, произведенной на Карагандинском фармацевтическом комплексе, не соответствует действительности. На Карагандинском фармацевтическом комплексе производится российская вакцина "Спутник-V",- говорится в распространенном пресс-службой акимата Туркестанской области сообщении.

 
В настоящее время казахстанская вакцина проходит третий этап клинических испытаний. На сегодня в регионе против COVID-19 привиты более 800 медицинских работников. В области вакцинация против коронавируса проводится в 20 поликлиниках. Для хранения вакцины в регионе достаточно специальных морозильных камер. Вакцинированные граждане чувствуют себя хорошо, случаев госпитализации не зарегистрировано. 
 

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