В Акмолинской области медики на лодке поплыли в отдаленное село, чтобы провести вакцинацию

КОКШЕТАУ. 6 МАЯ - Сотрудники Жаркаинской центральной районной больницы Акмолинской области - врач-терапевт Жарылкасын Туреханов и медсестра Динара Омарова - поплыли в село Ушкарасу на лодке, чтобы провести вакцинацию населения от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Село Ушкарасу Жаркаинского района находится вдоль реки Есиль. Его население составляет 200 человек. Добраться в Ушкарасу можно только двумя способами - долгой объездной дорогой или на лодке, передает управление внутренней политики со ссылкой на ИА "Aqmola News".

Добраться туда трудно. Нам с коллегой пришлось плыть на лодке. Вакцинировали население российской вакциной "Спутник V". Она была в замороженном виде. Из холодильника достали в 12.00, доставили уже в 12.30", - сказал Жарылкасын Туреханов.

В этот день вакцину получили 35 человек. По словам врача-терапевта, жители села изъявили желание вакцинироваться, и отказать в таких ситуациях очень сложно.

В общем, в Жаркаинском районе прививку от COVID-19 получили около тысячи человек. Летальных случаев не было. Все прошло спокойно. Среди желающих - госслужащие и обычные рабочие", - заключил доктор.

К слову, в регионе первым компонентом привиты 51 297 человек, вторым - 13 686 человек. В области действует 131 прививочный пункт, 62 мобильные бригады. Кроме того, в вакцинации будут задействованы 11 передвижных комплексов.

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