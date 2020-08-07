В Акмолинской области назвали причину роста коронавирусной инфекции

Кокшетау. 6 августа. Kazakhstan Today - Несоблюдение карантинных ограничений является причиной роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства Аскар Мамин на онлайн-заседании назвал сложной эпидситуацию в Костанайской и Акмолинской областях, где ежесуточный прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выше 1%.

По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области, в регионе зарегистрировано 2897 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Самый большой прирост среди районов отмечается в Целиноградском - 431, который с момента регистрации первого случая практически остается лидером по количеству заболевших КВИ. Летальных исходов - 46.

Основной причиной роста заболевших коронавирусом специалисты называют легкомыслие населения. Несмотря на то, что с начала пандемии был введен запрет на проведение семейных и иных торжеств и участие в них, многие люди нарушают карантинный режим, в результате не только заражаются сами, но и подвергают угрозе жизнь и здоровье своих близких.

В целях недопущения массового заражения и распространения инфекции постановлением главного государственного санитарного врача республики за №44 от 3 июля 2020 года запрещено проведение семейных, памятных мероприятий (поминок), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей. К сожалению, население беспечно относится к нашим рекомендациям. Вот, к примеру, в социальных сетях публикуются призывы собраться 8 августа на поминальный обед (ас) в доме Дулата Агадила в поселке Талапкер Целиноградского района", - прокомментировала руководитель регионального представительства Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Айнагуль Мусина.

Она подчеркнула, что такие мероприятия в карантинный период строго запрещены, поскольку возникает высокая вероятность массового заражения людей, что в итоге приводит к тяжелым последствиям".

В этой связи требуем воздержаться от проведения и участия в подобных мероприятиях", - сказала она.

Напоминаем, что за нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по статье 425 Кодекса об административных правонарушениях.

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