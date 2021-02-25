В Акмолинской области смягчают карантин

Кокшетау. 24 февраля. Kazakhstan Today - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусиной, передает Kazakhstan Today.

В регионе смягчают ряд ограничительных мер.

В частности, разрешается работа объектов общественного питания все дни недели с 07.00 до 24.00. Фуд-корты продолжают работать только на вынос и доставку еды.

Продовольственные и непродовольственные рынки внутри и вне зданий будут работать с 27 февраля с существующим режимом работы в будние, а также в субботние дни и приостанавливать работу в воскресенье. Торговые дома и ТРЦ не будут работать в воскресенье. Исключением станут продуктовые отделы.

По предварительной записи без ограничений в выходные дни будут работать салоны красоты, парикмахерские, фитнес-центры, тренажерные залы. Сауны и СПА-центры приостановят свою деятельность в воскресенье.

Будет разрешена работа объектов культуры. В частности, театрам и кинотеатрам разрешается работать с заполняемостью не более 20% и максимальным количеством актеров на репетициях - до 30 человек. Деятельность религиозных объектов разрешена только без проведения коллективных мероприятий.

Разрешаются междугородние автобусные, микроавтобусные перевозки. Межобластные перевозки функционируют лишь на расстояние не более 300 километров.

По состоянию на 23.59 23 февраля в Казахстане зарегистрировано 209 562 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 753 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 209 562 случаев, из них в Акмолинской области - 13 305 (+63).

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