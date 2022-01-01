В Акмолинской области смягчают карантин

КОКШЕТАУ. 31 ДЕКАБРЯ - Вышло постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области о смягчении карантинных мер, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу разрешается:

проведение поминок, при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек;

проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 20%; деятельность объектов культуры (репетиции) до 50 человек, кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, при заполняемости не более 30%;

деятельность банкетных залов (для поминок и обслуживания посетителей по типу ресторанов, кафе) при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, с режимом работы с 9.00 до 02.00; деятельность бильярдных с режимом работы с 07.00 до 00.00 при заполняемости не более 30%; деятельность компьютерных клубов с режимом работы с 07.00 до 00.00 при заполняемости не более 30%;

деятельность боулинг клубов с режимом работы с 07.00 до 00.00 при заполняемоеги не более 30%;

деятельность детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы и батуты в закрытых помещениях), при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.

Возобновляется движение междугородних/межобластных, регулярных автобусов (микроавтобусов).

Разрешается движение пригородных пассажирских поездов/электричек, пассажирских поездов без общих вагонов. Также разрешаются спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).

Разрешается деятельность фуд-кортов при торгово - развлекательных центрах и торговых домах (только на доставку, с ограничением режима работы с 10.00 до 18.00).

Также разрешена работа:

объектов общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков при условии заполняемости до 50%, но не более 50 мест, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. с возможным массовым скоплением людей;

деятельность салонов красоты, парикмахерских, услуг маникюра и педикюра, объектов оказывающих косметологические услуги, при наличии Акта соответствия санитарным нормам при соблюдении заполняемости посетителями из расчета возможности соблюдения социальной дистанции в клиентском зале.

Разрешается деятельность фитнес-центров, йога-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров, по предварительной записи, с режимом работы с 07.00 до 00.00.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ранее главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление "О внедрении проекта Ashyq".