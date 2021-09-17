В Акмолинской области смягчили карантин

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КОКШЕТАУ. 16 СЕНТЯБРЯ - Вышел документ №37 от 16 сентября 2021 года "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 31 июля 2021 года №31 "О дальнейшем ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с документом, в регионе разрешается деятельность детсадов при соблюдении санитарных норм.

Снимается запрет с деятельности аттракционов, при этом они должны располагаться на открытом воздухе.

Разрешается проведение, в том числе в выходные и праздничные дни, коллективных богослужений, в том числе "жума намаза", ежедневных православных молитв на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов.

Разрешено работать в выходные и праздники открытым и крытым продовольственным и непродовольственным рынкам, торговым домам и торговым центрам. Продлен график работы в будни.

Режим работы предприятий общепита продлен, теперь им можно работать с 09.00 до 20.00.

По выходным и праздникам разрешена деятельность общественного транспорта.

Также разрешается проведение спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах и деятельность республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" в Бурабае.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 15 сентября 2021 года в Казахстане подтвержден 851 661 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 3343 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Акмолинской области - 178.

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