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В Акмолинской области у 35 человек из Центра оказания специальных соцуслуг "Шапагат" выявлен COVID-19

09.04.2020, 17:15 10072
В Акмолинской области у 35 человек из Центра оказания специальных соцуслуг "Шапагат" выявлен COVID-19
Кокшетау. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области у 35 человек из Центра оказания специальных социальных услуг "Шапагат" выявлен COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
Центр оказания специальных социальных услуг "Шапагат" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области находится в 5 километрах от города Нур-Султана в селе Аккайын Целиноградского района, сообщает coronavirus2020_kz.
 
16 марта, на момент объявления карантина, в Центре находились 147 опекаемых (средний возраст опекаемых составляет 75 лет). Из 74 человек обслуживающего персонала 51 работник был направлен в отпуск и на удаленную работу. 
 
2 апреля скончался подопечный мужчина 1947 года рождения, 6 апреля скончалась подопечная женщина 1929 года рождения. В обоих случаях симптомы КВИ не наблюдались, болезнь обнаружена после смерти.
 
В связи с вышеизложенным, департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. Определен круг контактных, проведено лабораторное обследование на COVID-19. У всех сотрудников и опекаемых взяты пробы, в связи с контактом с инфицированными. 
 
По результатам ПЦР-исследования, на 9 апреля текущего года, уточнен диагноз – COVID-19 у 35 человек (34 подопечных, 1 сотрудница).
 
Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Продолжается работа по выявлению лиц, контактировавших с больным, ведется медицинское наблюдение.
 
По состоянию на 9 апреля 2020 года в регионе выявлено 56 человек с подтвержденным COVID-19: в Целиноградском районе - 51 случай; Аршалынском районе - 3 случая; в городе Кокшетау - 1 случай; в Шортандинском районе - 1 случай. 
 
 

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