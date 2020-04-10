В Акмолинской области у 35 человек из Центра оказания специальных соцуслуг "Шапагат" выявлен COVID-19

Кокшетау. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области у 35 человек из Центра оказания специальных социальных услуг "Шапагат" выявлен COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Центр оказания специальных социальных услуг "Шапагат" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области находится в 5 километрах от города Нур-Султана в селе Аккайын Целиноградского района, сообщает coronavirus2020_kz.

16 марта, на момент объявления карантина, в Центре находились 147 опекаемых (средний возраст опекаемых составляет 75 лет). Из 74 человек обслуживающего персонала 51 работник был направлен в отпуск и на удаленную работу.

В связи с вышеизложенным, департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. Определен круг контактных, проведено лабораторное обследование на COVID-19. У всех сотрудников и опекаемых взяты пробы, в связи с контактом с инфицированными.

По результатам ПЦР-исследования, на 9 апреля текущего года, уточнен диагноз – COVID-19 у 35 человек (34 подопечных, 1 сотрудница).

Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Продолжается работа по выявлению лиц, контактировавших с больным, ведется медицинское наблюдение.

По состоянию на 9 апреля 2020 года в регионе выявлено 56 человек с подтвержденным COVID-19: в Целиноградском районе - 51 случай; Аршалынском районе - 3 случая; в городе Кокшетау - 1 случай; в Шортандинском районе - 1 случай.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства