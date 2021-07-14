В Акмолинской области усиливают карантинные меры

УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 13 ИЮЛЯ - В Акмолинской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости коронавирусной инфекции с 15 июля вводятся дополнительные ограничительные карантинные меры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главный санитарный врач региона Айнагуль Мусина постановила обеспечить проведение ограничительных мероприятий на территории Акмолинской области, с особыми условиями хозяйственной или иной деятельности и жизни населения до стабилизации эпидемиологической ситуации, информирует управление внутренней политики региона.

Так, в области будут приостановлены межобластные, внутриобластные, городские регулярные и не регулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки.

Не будут работать объекты культуры, кинотеатры, театры, концертные залы, филармонии, банкетные залы, бильярдные, боулинг клубы, закрытые пляжи и аквапарки, детские развлекательные центры, за исключением участвующих в проекте "Ashyq".

В выходные и праздничные дни приостанавливается работа общественного транспорта, за исключением дачных маршрутов с установлением режима работы с 07.00 до 11.00 и с 17.00 до 21.00, объектов общественного питания, фитнес-центров, саун, СПА-центров, бассейнов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров, крытых непродовольственных и продовольственных рынков.

В регионе сохраняется запрет на проведение праздничных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение форумов, конференций, семейных, памятных и иных мероприятий с массовым скоплением людей на объектах общественного питания и на дому, а также на открытом воздухе.





Все мероприятия по случаю празднования Курбан айта будут проводиться только в онлайн-режиме.

В настоящее время Акмолинская область находится в "красной зоне" распространения коронавирусной инфекции. За последнюю неделю количество заболевших увеличилось с 643 до 892 случаев, недельный интенсивный показатель увеличился в 1,3 раза", - добавили в управлении.

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