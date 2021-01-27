В Акмолинской области в два раза выросло число выявленных случаев КВИ

Кокшетау. 26 января. Kazakhstan Today - Эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается нестабильной. Последние три дня регион находится в лидерах по приросту инфицированных COVID-19 в республике, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики региона, с начала этого года в области зарегистрировано 2486 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За текущую неделю выявлено 1283 случая, за прошедшие сутки - 219. Рост по сравнению с прошлой неделей произошёл в 2 раза.

Как рассказала на брифинге в Региональной службе коммуникаций главный государственный санитарный врач Айнагуль Мусина, увеличение количества заболевших отмечается и среди учащихся. С начала учебного года зарегистрировано 373 случая КВИ у школьников. Причиной роста заболеваемости среди подростков послужило нарушение ограничительных мер, в том числе несоблюдение масочного режима и противоэпидемических мер, посещение мест массового скопления людей, спортивных организаций, проведение различных мероприятий на дому и другие.

В связи с регулярным нарушением карантинных ограничений на объектах общественного питания и торговли местными исполнительными органами совместно с органами полиции, общественниками на постоянной основе проводится контроль над соблюдением карантинных мер.

В области функционируют 154 мобильные группы. За прошедшие выходные дни проведена 41 рейдовая проверка, охвачено проверками 238 объекта различной формы собственности, на 11 объектах выявлены нарушения. В случае дальнейшего нарушения ограничительных мер будут приняты более жёсткие меры", - отметила Айнагуль Мусина.

К слову, в области с начала пандемии зарегистрировано 9733 лабораторно подтверждённых случаев Covid-19. С 10 января регион по приросту заболеваемости находится в "красной зоне".

По состоянию на 23.59 25 января в Казахстане зарегистрировано 179 720 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 179 720 случаев. Из них в Акмолинской области - 9733 (+215).

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