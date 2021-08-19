Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 18 АВГУСТА - В Акмолинскую область поступила вакцина Verо Cell компании Sinopharm (Китай) в количестве 4990 доз, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По результатам третьей стадии клинических испытаний данный препарат показал 79%-ную эффективность против клинически выраженной коронавирусной инфекции. Эффективность против госпитализации также составила 79%.

Вакцина из двух компонентов, каждого 4990 доз. На сегодня подготовлена разнарядка и вакцина уже направлена в медицинские организации. Доставка осуществляется с областного склада до складов районного и городского уровней на авторефрижираторе в специальных термоконтейнерах", - сообщили в областном ведомстве.

К слову, всего в регион с начала иммунизации населения поступило более 540 тысяч доз вакцин "Спутник V", Qaz Vak, Hayat Vax, Сorona Vak и Verо Cell, одобренных Министерством здравоохранения страны.

Напомним, что, по отзывам международных экспертов, вакцинация является единственным и действенным способом в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По информации управления внутренней политики, с февраля этого года первым компонентом привито порядка 245 тысяч человек, вторым - более 189 тысяч человек. В области действует 133 прививочных пунктов, а также 135 мобильных бригад.

К слову, на стационарном лечении находятся 1234 пациента, 125 пациентов - в реанимации, 14 - в крайне тяжелом, 133 - в кислородозависимом состоянии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства