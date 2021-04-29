В Акмолинскую область поступило 2 тыс. доз отечественной вакцины QazVac

КОКШЕТАУ. 28 АПРЕЛЯ - В Акмолинскую область поступило 2 тыс. доз казахстанской вакцины от коронавируса QazVac.

В Акмолинскую область вакцина поступила в количестве 2000 доз. Противовирусный препарат произведен Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Казахстана. Процесс иммунизации такой же, как и при "Спутник V", отличие в том, что одна ампула предназначена на одного человека, тогда как в одной ампуле "Спутника V" содержится 5 доз. Процедура вакцинации препаратом "QazVac" аналогична "Спутник V". Для прохождения вакцинации каждый желающий должен прийти в прививочный пункт, пройти осмотр врача, заполнить анкету, после чего сможет получить инъекцию вакцины. Вторую дозу можно будет получить через 21 день. Первая и вторая доза в отличие от "Спутника V" идентичны", - сообщила главный государственный санитарный врач области Айнагуль Мусина.

Она также проинформировала, что на сегодня регионом получено 30 900 доз вакцины "Спутник V" Карагандинского фармацевтического комбината, первым компонентом привито 25 886, вторым компонентом - 6910 человек. В числе привитых - медицинские работники, учителя, воспитатели дошкольных учреждений, сотрудники силовых структур, полицейские, госслужащие, студенты и другие категории населения. Случаев поствакцинальных осложнений среди привитых не зарегистрировано.

Как отметили. В Управлении внутренней политики Акмолинской области, для проведения процедуры по области задействовано 86 прививочных пунктов, 26 выездных мобильных прививочных бригад, из которых 7 работают в городской и 19 в сельской местности.

С увеличением объема поставок вакцины для отдаленных населенных пунктов будут задействованы также 11 передвижных медицинских комплексов.

В областном центре развернуты прививочные пункты в ТРЦ "РИО", "ЦУМе", Центральной мечети", - рассказали в пресс-службе ведомвта.

В ведомстве также напомнили, что Акмолинская область на протяжении трех недель находится в "красной зоне" по распространению коронавирусной инфекции.

За последнюю неделю количество зарегистрированных случаев увеличилось в 1,4 раза. Наибольшее число заболевших выявлено в Бурабайском, Аршалынском районах и городе Кокшетау", - отметили в управлении.

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