В Актау 11 пассажиров, прибывших из Стамбула, поместили в стационар

Актау. 7 октября. Kazakhstan Today - Прибывших из Стамбула 11 пассажиров определили в провизорный стационар в Актау для определения ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области Газиз Надуев, передает Kazakhstan Today.

В ночь с 6 на 7 октября в аэропорт Актау прибыл рейс сообщением Стамбул - Актау, сообщает портал "Лада"

Газиз Надуев сообщил, что на борту находились 94 пассажира, из них 83 пассажира со справками ПЦР были отпущены домой. В первом микрорайоне изолированы 11 человек. В случае отрицательного результата теста на СOVID-19 пассажиры будут отправлены домой.

Сегодня термометрия проводится всем гражданам Казахстана и других стран, вылетающих за границу. Это касается всех видов сообщения - автомобильного, железнодорожного или морского. Все подвергаются такому строгому контролю", - пояснил он.

Отмечается, что в настоящее время аэропорт Актау принимает международные рейсы только по направлению Стамбул - Актау. Рейс выполняется три раза в неделю.

Напомним, новое постановление главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова о дальнейшем усилении мер по профилактике заражения коронавирусом в пунктах пропуска на госгранице вступило в силу 6 октября.

По новым правилам действует ряд ограничений. Все иностранные пассажиры, прибывающие в Казахстан, должны пройти термометрию, заполнить анкету и предоставить справку о результате ПЦР-теста на COVID-19. При пересечении государственной границы Республики Казахстан справка действует не более 72 часов.

Также лицам без гражданства в Казахстане запрещён въезд в страну без справки. Пассажирам со справкой и нормальной температурой тела разрешено продолжить путешествие. Пассажиров с повышенной температурой помещают в карантинный госпиталь на два дня и изолируют для лабораторных исследований, несмотря на то, что у них есть справка.

После получения результатов лабораторных исследований COVID-19 люди с положительным результатом анализа переводятся в инфекционный стационар.

Прибывшие в страну граждане Казахстана без справки содержатся в карантинном стационаре двое суток.





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