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В Актау госслужащие сутками дежурят у провизорного стационара

16.07.2020, 20:47 7345
Актау. 16 июля. Kazakhstan Today - Сотрудники городского акимата Актау уже несколько недель дежурят в городке, где расположены провизорные стационары, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области, для лечения больных коронавирусом здесь работают обсервационный стационар и два провизорных госпиталя. В связи с увеличением числа пациентов в больницах потребность в кислородных баллонах возросла. Для обеспечения непрерывной подачи кислорода пациентам каждый отдел акимата дежурит в соответствии с графиком. Спортсмены и неравнодушные жители города добровольно помогают госслужащим и работают днем и ночью в течение всей недели. 
 

Чем раньше будут доставлены кислородные баллоны, тем больше будет надежды на спасение жизни пациентов. В настоящее время, когда не хватает врачей и санитарок, помощь молодых людей очень важна. Они берут и наполняют опустевшие баллоны и незамедлительно снабжают больницы кислородными баллонами", - сказал руководитель провизорного стационара, расположенного в бывшем роддоме Алмабек Бисенов. 

 
Руководитель стационара отметил, что иногда у медиков заканчиваются медицинские перчатки или они нуждаются в других вещах. 
 

В таких случаях они организовывают предпринимателей и быстро доставляют то, что нам нужно", - добавил Алмабек Бисенов.

 
Мобилизованные местные жители помогли установить в стационарах около десяти кондиционеров. Кроме того, добровольцы ежедневно доставляют врачам, которые борются с эпидемией фрукты и 40-50 литров шубата. 
 
15 июля в Актау огородили территорию областной больницы.
 
11 июля в Мангистаускую область прибыла группа медработников из России.
 

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