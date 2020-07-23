В Актау установили блокпосты в районе пляжей

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Актау. 22 июля. Kazakhstan Today - На пяти участках набережной зоны в Актау установили блокпосты и запрещающие ленты, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", в области запрещена деятельность городских, общественных пляжей и аквапарков, поэтому на пяти участках набережной в Актау установили блокпосты и запрещающие ленты. Под запрет попали: набережная 1-го микрорайона, территория за рестораном "Карвон" в 1-м микрорайоне, территория у водно-спасательной станции в 1-м микрорайоне, набережная "Шевченко" в 4-м микрорайоне и теплый пляж.

Эти территории ежедневно будут патрулировать полицейские. Жителям и гостям города разрешено отдыхать на прибрежной территории до запрещающих лент. В парках и скверах разрешено находиться только в количестве не более трех человек.

С 00.00 24 июня курортные зоны Акмолинской области закрыли для туристов.

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