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В Актау установили блокпосты в районе пляжей

22.07.2020, 19:44 6319
В Актау установили блокпосты в районе пляжей
Фото: https://www.lada.kz/
Актау. 22 июля. Kazakhstan Today - На пяти участках набережной зоны в Актау установили блокпосты и запрещающие ленты, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Лада", в области запрещена деятельность городских, общественных пляжей и аквапарков, поэтому на пяти участках набережной в Актау установили блокпосты и запрещающие ленты. Под запрет попали: набережная 1-го микрорайона, территория за рестораном "Карвон" в 1-м микрорайоне, территория у водно-спасательной станции в 1-м микрорайоне, набережная "Шевченко" в 4-м микрорайоне и теплый пляж.
 
Эти территории ежедневно будут патрулировать полицейские. Жителям и гостям города разрешено отдыхать на прибрежной территории до запрещающих лент. В парках и скверах разрешено находиться только в количестве не более трех человек.
 
С 00.00 24 июня курортные зоны Акмолинской области закрыли для туристов.
 

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