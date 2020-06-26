В Актау выложили и удалили видео с размещенными на полу больными в провизорном центре

Видео из провизорного центра с таким плотным размещением больных было размещено на странице Центра коммуникаций Мангистауской области в Facebook. Автор видео проходится по небольшим палатам, где лежат по несколько пациентов. Отмечается, что часть нынешних палат ранее являлись складами. Также в кадр попадает мужчина, которому медики оказывают помощь, разместив его на полу в коридоре.
Как отмечается в комментарии, видео размещено не с целью запугать население, а чтобы призвать людей к соблюдению безопасности.
Число поступающих больных в провизорные центры области увеличивается с каждым днем. Данное видео было снято вчера вечером во время приема больных в провизорном центре в городе Актау. Как видно из видеозаписи, больным не хватает мест", - говорится в комментарии.
Также отмечается, что на сегодняшний день больных определяют в новый провизорный стационар, который оснащен всеми необходимыми медицинскими аппаратами. Управлением здравоохранения и всем медицинским персоналом области принимаются соответствующие меры для оказания помощи заболевшим.
Сейчас особо важно строгое соблюдение всех санитарных требований. Изолируйтесь, по возможности не выходите из дома, не посещайте семейные мероприятия с большим скоплением людей: тои и поминки. Необходимо всюду носить маски и иметь при себе антисептик. Не болейте, оставайтесь здоровыми!" - заключается в сообщении.
Отметим, что через час после размещения видео было удалено, вместо него появилось другое: просторные палаты госпиталя, новое оборудование.
Первое видео было удалено, потому что не соответствует этическим нормам", - говорится в измененном сообщении.
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