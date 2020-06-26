В Актау выложили и удалили видео с размещенными на полу больными в провизорном центре

Актау. 25 июня. Kazakhstan Today - В провизорном центре Актау из-за большого наплыва больным оказывают помощь в приспособленных под палаты помещениях, а тех, кому не хватило коек, кладут прямо на полу в коридоре, передает Kazakhstan Today.

Видео из провизорного центра с таким плотным размещением больных было размещено на странице Центра коммуникаций Мангистауской области в Facebook . Автор видео проходится по небольшим палатам, где лежат по несколько пациентов. Отмечается, что часть нынешних палат ранее являлись складами. Также в кадр попадает мужчина, которому медики оказывают помощь, разместив его на полу в коридоре.

Как отмечается в комментарии, видео размещено не с целью запугать население, а чтобы призвать людей к соблюдению безопасности.

Число поступающих больных в провизорные центры области увеличивается с каждым днем. Данное видео было снято вчера вечером во время приема больных в провизорном центре в городе Актау. Как видно из видеозаписи, больным не хватает мест", - говорится в комментарии.

Также отмечается, что на сегодняшний день больных определяют в новый провизорный стационар, который оснащен всеми необходимыми медицинскими аппаратами. Управлением здравоохранения и всем медицинским персоналом области принимаются соответствующие меры для оказания помощи заболевшим.





Сейчас особо важно строгое соблюдение всех санитарных требований. Изолируйтесь, по возможности не выходите из дома, не посещайте семейные мероприятия с большим скоплением людей: тои и поминки. Необходимо всюду носить маски и иметь при себе антисептик. Не болейте, оставайтесь здоровыми!" - заключается в сообщении.





Отметим, что через час после размещения видео было удалено, вместо него появилось другое: просторные палаты госпиталя, новое оборудование.





Первое видео было удалено, потому что не соответствует этическим нормам", - говорится в измененном сообщении.

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