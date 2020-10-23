В Актобе лекарства со склада "СК-Фармация" не дошли до больниц

Актобе. 22 октября. Kazakhstan Today - 22 октября представители проектного офиса "Актобе - адалдык аланы" провели мониторинг подготовки городских и областных больниц ко второй волне пандемии, передает Kazakhstan Today.

Первым делом рабочая группа посетила Актюбинский медицинский центр. В ходе мониторинга представители адалдык аланы осмотрели склад медицинского центра и ознакомились с состоянием запаса лекарств. Так как ранее председатель правления "СК - Фармации" доложил о наличии двухмесячного запаса необходимых лекарств в состав которого входит 37 позиции различных медикаментов. И на сегодня 37 позиции медикаментов должны находиться на складах больниц города.

Однако мониторинговая группа выявила отсутствие на складе медицинского центра следующих лекарств: цефтазидим, имипенем, фамотидин, сульфат магния, ибупрофен, тоцилизумаб, хлоропирамин, моксифлоксацин.

Далее рабочая группа ознакомилась с состоянием Областной инфекционной больницы. На складе больницы не обнаружено 6 видов из 37 наименований закупленных препаратов. В частности, надропарина, фамотидина, допамина, амоксициллина, эноксапарина, тоцилисумаба.

Представители адалдык аланы также посетили Актюбинский областной центр фтизиопульмонологии. На складе центра не было 2 препаратов из 37 наименований. Отсутствовали ремдесивир и тоцилисумаб.

Вторая рабочая группа продолжила мониторинг в Каргалинской городской больнице. Здесь на складе отсутствовали 9 позиций лекарств из 37 наименований лекарственных средств уже закупленных "СК-Фармацией". Это цефуроксим, имипенем-циластатин, надропарин, хлоропирамин, ванкомицин, дексмедетомидин, моксифлоксацин, ремдесивир, тоцилисумаб.

Ранее в Атырау на складе "СК-Фармация" не оказалось необходимых запасов лекарств для борьбы с COVID-19.

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