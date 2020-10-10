В Актобе пригрозили наказать тех, кто пневмококковую вакцину использует как препарат против КВИ

Актобе. 9 октября. Kazakhstan Today -Этот вопрос был поднят на пресс-конференции в региональном центре коммуникаций. Представителями СМИ была озвучена неофициальная информация, что на одном из крупных предприятий региона, работников массово прививают от пневмококкового возбудителя для профилактики от КВИ, передает Kazakhstan Today.

Есть национальный календарь прививок, согласно которому пневмококковая вакцины применяется в определенном возрасте: делают только маленьким детям. Взрослым получать нельзя. Если, действительно, факт имеет место, то на предприятии понесут ответственность. Может это неверная информация, но мы будем выяснять, и принимать соответствующие меры", - предупредил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Бекболат Избасаров.

По информации заместителя руководителя облздрава, в области против гриппа привито 72 тысячи человек, что составляет около 80% от плана. Против пневмококковой инфекции получили прививки 25 тысяч маленьких жителей области. Это показатель составляет более 60% местного детского населения, подлежащего вакцинации от пневмококковой инфекции.

Также на пресс-конференции озвучивалась информация по заболевшим Кавасаки-подобным синдромом детям.

У нас было зарегистрировано два случая этого заболевания. Дети получили соответствующее лечение. В настоящее время они дома", - пояснил Бекболат Избасаров.

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