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В Актобе ужесточили карантин

18.04.2020, 21:43 9316
В Актобе ужесточили карантин
Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Актобе ужесточены ограничительные меры карантинного режима, передает Kazakhstan Today.
 

Выходить за продуктами питания и за лекарствами разрешено один раз в 3 дня. Работа всех субъектов МСБ остановлена, дачные участки закрыты для посещения. На сегодняшний день в Актюбинской области ситуация по коронавирусной инфекции под контролем медиков", - говорится в сообщении оперативного штаба.


По последним данным, в Актюбинской области зарегистрировано 27 заболевших коронавирусной инфекцией. С 6 апреля в Актобе введен карантин.
 

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