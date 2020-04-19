В Актобе ужесточили карантин

Выходить за продуктами питания и за лекарствами разрешено один раз в 3 дня. Работа всех субъектов МСБ остановлена, дачные участки закрыты для посещения. На сегодняшний день в Актюбинской области ситуация по коронавирусной инфекции под контролем медиков", - говорится в сообщении оперативного штаба.
По последним данным, в Актюбинской области зарегистрировано 27 заболевших коронавирусной инфекцией. С 6 апреля в Актобе введен карантин.
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