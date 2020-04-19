В Актобе ужесточили карантин

Зарегистрировано еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане -15, в Алматы - 1, в Шымкенте - 1, в Алматинской области - 2, в Павлодарской области - 1, в Актюбинской области - 2.