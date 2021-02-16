В Актюбинской области смягчают карантин

Актобе. 15 февраля. Kazakhstan Today -В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Актюбинской области в постановление об ограничительных карантинных мерах на территории Актюбинской области вносятся изменения и дополнения, передает Kazakhstan Today.

Разрешается деятельность ледовых катков в ТРЦ с обязательным соблюдением социальной дистанции, масочного режима при заполняемости не более 50%.

Разрешается проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек; жума намаза только в сельской местности, в мечетях, мощностью до 150 человек, не более 25% заполняемости.

Разрешается деятельность театров, кинотеатров, концертных залов, при соблюдении заполняемости не более 50%.

Разрешается деятельность объектов общественного питания на объектах образования, средних и высших учебных заведениях.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке





По состоянию на 23.59 14 февраля в Казахстане зарегистрировано 202 573 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 772 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 202 573 случая, из них в Актюбинской области - 4098 (+13).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства