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В Актюбинской области вводятся новые ограничения

18.05.2020, 08:44 39880
Актобе. 18 мая. Kazakhstan Today - В Актюбинской области вводятся новые ограничения из-за прироста заболеваемости COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Актюбинской области №27 от 15 мая 2020 года, приняты дальнейшие ограничительные меры по коронавирусной инфекции в Актюбинской области и режима карантина в городе Актобе, сообщает портал "Диапазон". 
 
1. В связи с приростом в областном центре в течение последних 7 дней уровня заболеваемости СОVID-19 более 7% приостанавливается возобновление работы в городе Актобе следующих субъектов предпринимательства и организаций:

- продовольственные, скотные, автомобильные, вещевые, строительные рынки;

- непродовольственные магазины площадью до 2 тыс. квадратных метров;

- спортивные объекты (для спортсменов);

- торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры, выставки и другие объекты с массовым скоплением людей;

- дежурные группы в дошкольных организациях;

- автомобильные вокзалы;

- ярмарки продовольственных товаров;

- детские оздоровительные лагеря;

- торговые центры, дома;

- фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы (для населения);

- бассейны, аквапарки;

- бильярдные, боулинг-центры;

- компьютерные интернет-клубы, игровые залы;

- букмекерские конторы, лото.

2. Разрешается в городе Актобе возобновление работы следующих субъектов предпринимательства и организаций с 18 мая 2020 года при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима:

- детские кабинеты коррекции (в группах не более 10 человек);

- объекты культуры (для сотрудников до 50 человек, без зрителей);

- объекты туризма (дома отдыха, туристические базы и др.);

- образовательные центры, кружки, центры дополнительного образования (репетиторские, языковые и т.д. в группах не более 10 человек);

- объекты общественного питания, с количеством посадочных мест не более 30 и временным ограничением работы с 10.00 до 18.00 (с преимуществом работы в режиме летнего кафе);

- салоны красоты, барбершопы (только по предварительной записи).

3. Разрешается в районах области возобновление работы следующих субъектов предпринимательства и организаций с 18 мая 2020 года при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима:
 
- образовательные центры, кружки, центры дополнительного образования (репетиторские, языковые и т.д. в группах не более 10 человек);

- дежурные группы в дошкольных организациях (по возрасту);

- спортивные объекты (для спортсменов до 50 человек, без зрителей);

- объекты культуры (для сотрудников до 50 человек, без зрителей);

- продовольственных рынков с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением работы с 10.00 до 17.00;

- непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением работы с 10.00 до 17.00;

- непродовольственных магазинов площадью до 2 тыс. квадратных метров. с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением работы с 10.00 до 17.00;

- объекты общественного питания, с количеством посадочных мест не более 30 и временным ограничением работы с 10.00 до 18.00 (с преимуществом работы в режиме летнего кафе).

4. Запрещается в городе Актобе и районах проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий; посещение религиозных объектов.

5. Запрещается въезд на территорию Актюбинской области и города Актобе и выезд с неё, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3 постановления главного государственного санитарного врача Актюбинской области №26 от 10 мая 2020 года, с усилением работы санитарно-карантинного контроля на блокпостах области и обеспечением изоляции лиц, прибывающих из других регионов (в том числе жителей города Актобе и Актюбинской области).
 
6. Жителям города Актобе и области при посещении вышеуказанных разрешенных объектов необходимо соблюдать меры профилактики, масочный режим и социальную дистанцию.
 

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