Актобе. 18 мая. Kazakhstan Today - В Актюбинской области вводятся новые ограничения из-за прироста заболеваемости COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Актюбинской области №27 от 15 мая 2020 года, приняты дальнейшие ограничительные меры по коронавирусной инфекции в Актюбинской области и режима карантина в городе Актобе, сообщает портал "Диапазон".

1. В связи с приростом в областном центре в течение последних 7 дней уровня заболеваемости СОVID-19 более 7% приостанавливается возобновление работы в городе Актобе следующих субъектов предпринимательства и организаций:





- продовольственные, скотные, автомобильные, вещевые, строительные рынки;





- непродовольственные магазины площадью до 2 тыс. квадратных метров;





- спортивные объекты (для спортсменов);





- торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры, выставки и другие объекты с массовым скоплением людей;





- дежурные группы в дошкольных организациях;





- автомобильные вокзалы;





- ярмарки продовольственных товаров;





- детские оздоровительные лагеря;





- торговые центры, дома;





- фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы (для населения);





- бассейны, аквапарки;





- бильярдные, боулинг-центры;





- компьютерные интернет-клубы, игровые залы;





- букмекерские конторы, лото.





2. Разрешается в городе Актобе возобновление работы следующих субъектов предпринимательства и организаций с 18 мая 2020 года при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима:





- детские кабинеты коррекции (в группах не более 10 человек);





- объекты культуры (для сотрудников до 50 человек, без зрителей);





- объекты туризма (дома отдыха, туристические базы и др.);





- образовательные центры, кружки, центры дополнительного образования (репетиторские, языковые и т.д. в группах не более 10 человек);





- объекты общественного питания, с количеством посадочных мест не более 30 и временным ограничением работы с 10.00 до 18.00 (с преимуществом работы в режиме летнего кафе);





- салоны красоты, барбершопы (только по предварительной записи).





3. Разрешается в районах области возобновление работы следующих субъектов предпринимательства и организаций с 18 мая 2020 года при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима:

- образовательные центры, кружки, центры дополнительного образования (репетиторские, языковые и т.д. в группах не более 10 человек);





- дежурные группы в дошкольных организациях (по возрасту);





- спортивные объекты (для спортсменов до 50 человек, без зрителей);





- объекты культуры (для сотрудников до 50 человек, без зрителей);





- продовольственных рынков с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением работы с 10.00 до 17.00;





- непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением работы с 10.00 до 17.00;





- непродовольственных магазинов площадью до 2 тыс. квадратных метров. с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением работы с 10.00 до 17.00;





- объекты общественного питания, с количеством посадочных мест не более 30 и временным ограничением работы с 10.00 до 18.00 (с преимуществом работы в режиме летнего кафе).





4. Запрещается в городе Актобе и районах проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий; посещение религиозных объектов.





5. Запрещается въезд на территорию Актюбинской области и города Актобе и выезд с неё, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3 постановления главного государственного санитарного врача Актюбинской области №26 от 10 мая 2020 года, с усилением работы санитарно-карантинного контроля на блокпостах области и обеспечением изоляции лиц, прибывающих из других регионов (в том числе жителей города Актобе и Актюбинской области).

6. Жителям города Актобе и области при посещении вышеуказанных разрешенных объектов необходимо соблюдать меры профилактики, масочный режим и социальную дистанцию.

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