В Актюбинской области выявили более 20 фактов нарушения карантина

Актобе. 8 июля. Kazakhstan Today -7 июля актюбинские полицейские совместно с представителями местных исполнительных органов и СЭС провели проверку магазинов и объектов общественного питания на предмет соблюдения строгих ограничений и карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

В ходе рейда установлено, что не все объекты соблюдают карантинный режим. Всего по области было выявлено более 20 нарушений режима. Собранный материал комиссия направила в уполномоченные органы для принятия мер.

Департамент полиции просит всех граждан с пониманием относиться к принимаемым мерам и строго соблюдать карантинный режим.

Алматинцы сообщили о 69 случаях нарушения карантина за два дня.

2 июля стало известно, что за нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований к административной ответственности будут привлекаться физические лица - на 30 МРП (83 340 тенге), субъекты предпринимательства - от 230 МРП (638 940) и выше.

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