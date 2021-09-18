В Алматинской области 583 школьника заболели коронавирусом, на карантин отправили более 300 классов

ТАЛДЫКОРГАН. 17 СЕНТЯБРЯ - За период с 1 по 17 сентября 2021 года по области зарегистрировано 583 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из 583 случаев заболевания коронавирусом среди школьников, 214 случаев были зарегистрированы во время летних каникул, 355 случаев во время офлайн-обучения и 14 случаев онлайн, сообщает пресс-служба департамента санэпидконтроля Алматинской области.

Вынесено 295 постановлений о введении карантина в 341 классах 167 школ области и переведено на дистанционную форму обучения 5042 учеников", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, среди педагогов с 1 по 17 сентября 2021 года по области зарегистрировано 88 заболевших КВИ, из них 32 педагога заболели во время летних каникул.





Напомним, новый учебный год в Казахстане начался в очном формате. При этом, согласно данным опроса, проводимого на сайте агентства Kazakhstan Today, подавляющее большинство казахстанцев считает, что в период пика заболеваемости COVID-19 необходимо продолжить дистанционное обучение или предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением.





Тем временем в стране продолжают закрывать на карантин классы и школы в связи с растущим выявлением коронавируса среди учеников и педагогов. Так, в СКО на дистанционное обучение переведены 22 класса . В ЗКО коронавирусом болеют порядка 100 детей. В Мангистауской области на карантин закрыли более 20 классов.

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