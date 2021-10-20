В Алматинской области коронавирусом за сутки заболели 18 детей

ТАЛДЫКОРГАН. 19 ОКТЯБРЯ - 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Алматинской области за сутки, из них 18 - дети, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день в Алматинской области выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 18 детей до 14 лет, четверо студентов и один учитель. Темп прироста составил 0,2%.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Талдыкоргане (20 человек) и в Енбекшиказахском районе (18 человек).

Наименьшее количество заболевших зарегистрировано в городе Текели и Илийском районе, здесь за прошедшие сутки выявлено по одному случаю заражения.

Всего в Алматинской области зарегистрировано 54 004 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 39 945.