В Алматинской области на карантин закрыли четыре дачных массива

Талдыкорган. 13 апреля. Kazakhstan Today - Четыре дачных массива закрыты на карантин в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

В четырех дачных массивах Алматинской области выявили 9 случаев заболевания КВИ.

Контактные лица 11-го пациента, у которого был диагностирован COVID-19, были госпитализированы в провизорный госпиталь. У них тут же были взяты анализы на КВИ. В девяти случаях получены положительные результаты", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

По согласованию областного штаба сразу четыре дачных массива - "Алтын адам", "Коксай", "Алтын алма" и "Береке" Енбекшиказахского района были закрыты на карантин.

По поручению акима области составлен список жильцов, которые будут обеспечены продуктовой корзиной и полным спектром необходимых услуг. Постановление принято главным санитарным врачом Енбекшиказахского района. Сейчас мобилизованы службы, которые обеспечат строгое соблюдение режима карантина.

Также стали известны подробности о семи заболевших коронавирусом в Туркестанской области, которые были выявлены вчера. Инфекция обнаружена у членов одной семьи 1965, 1987, 1989, 1998, 2004 и 2010 годов рождения. Все они жители микрорайона Наурыз города Арыси. Кроме того, житель села Мынбулак Байдибекского района 1987 года рождения находился в близком контакте с больным COVID-19.

Таким образом, на сегодняшний день 14 случаев заражения зарегистрированы в Жетысайском районе (в том числе один случай с летальным исходом), 5 в городе Кентау, 6 в городе Арыси, 4 в Махтааральском, 2 в Ордабасинском, 2 в Сайрамском и 1 в Сарыагашском районах", - проинформировали в пресс-службе Туркестанской области.

В настоящее время пациенты изолированы и получают лечение. Также принимаются меры по выявлению и изоляции граждан, кто был в контакте с заболевшими.

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