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В Алматинской области на выходные будет действовать локдаун

04.08.2021 33643
В Алматинской области на выходные будет действовать локдаун
ФОТО: vlast.kz
АЛМАТЫ. 4 АВГУСТА - В Алматинской области объявлен локдаун выходного дня, об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя ДСЭК области Асхат Чарапиев, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

Локдаун в выходные дни. Запрещается деятельность детских и взрослых образовательных центров, открытых и крытых рынков (продуктовые и не продуктовые) объектов общественного питания (только на доставку), летних площадок, торговых домов и ТРЦ, общественного транспорта (внутри населённых пунктов), банков, ЦОНов, отделения АО "Казпочта", религиозных объектов, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров, фитнес-центров, казино, зрелищных, массовых, семейных, памятных мероприятий", - рассказал Чарапиев.

 
По его словам, рост заболеваемости увеличился с 0,7% до 0,9% за последние две недели.
 
В "красной" зоне находятся Алакольский, Талгарский, Балхашский, Енбекшиказахский, Панфиловский и Саркандский районы, а также города Талдыкорган и Текели.
 
Ранее главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал постановление об усилении карантина на территории Карасайского, Талгарского, Илийского районов в период со 2 по 16 августа. Постановление ограничивает деятельность предприятий, кроме участников проекта "Ashyq".
 

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