В Алматинской области проведут дезинфекцию

Как сообщает пресс-служба акимата области, в регионе поручено также усилить работу районных и городских мобильных бригад, разъяснительную работу в СМИ и социальных сетях, а также провести ПЦР-тестирования в трудовых коллективах, соблюдать в зданиях масочный режим.
Работа по стабилизации санэпидситуации будет продолжена и в выходные дни.
15 июля в Нур-Султане провели масштабную дезинфекцию мест массового скопления людей.
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