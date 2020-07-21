В Алматинской области проведут дезинфекцию

Талдыкорган. 20 июля. По поручению акима Алматинской области Амандыка Баталова по всей области будет проведена дезинфекция, особенно в зданиях и общественных местах, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акимата области, в регионе поручено также усилить работу районных и городских мобильных бригад, разъяснительную работу в СМИ и социальных сетях, а также провести ПЦР-тестирования в трудовых коллективах, соблюдать в зданиях масочный режим.

Работа по стабилизации санэпидситуации будет продолжена и в выходные дни.

15 июля в Нур-Султане провели масштабную дезинфекцию мест массового скопления людей.

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