В Алматинской области смягчают карантин

Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал новое постановление о карантине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 1 октября участникам проекта Ashyq, при условии наличия "зеленого статуса" у всех посетителей, разрешено проводить зрелищные, массовые праздничные мероприятия, выставки, конференции, форумы, корпоративы, семейные мероприятия.
Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, летние площадки могут работать с 07.00 до 24.00 при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, а объекты общественного питания по типу столовых - круглосуточно.
Также разрешено проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате).
Сняты ограничения выходных дней для объектов бизнеса (ТРЦ, ТД, непродуктовые отдельно стоящие магазины, общепиты, рынки, бани, сауны, тренажерные залы, фитнес и другие).
Разрешена работа религиозных объектов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на одного человека
Кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы могут работать при заполняемости не более 20%.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
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По состоянию на 23.59 28 сентября в Казахстане подтверждено
882 634 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматинской области - 181.
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Путин рассказал, как не заразился коронавирусом благодаря вакцине
30.09.2021, 10:51 15688
Фото: из открытых источников
МОСКВА. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент России Владимир Путин рассказал, что вакцинация и высокий титр антител помогли ему не заболеть коронавирусом после общения с заразившимся человеком в его окружении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что вакцинация препаратом "Спутник V" и высокий титр антител помогли ему не заболеть, пишет RT
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После переговоров лидеры обсудили случаи COVID-19 среди окружавших президента России лиц. Путин уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели 30 человек, в том числе его адъютант, с которым Путин работал весь день.
У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провёл. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались", - рассказал президент.
Эрдоган поинтересовался, какой показатель антител был у Путина.
Я не помню. Они по-разному там считают... Мне врачи сказали, что у меня высокий уровень. Титры высокие, и, несмотря на то, что я с инфицированным человеком целый день провёл вместе, не заболел", - приводит его слова ТАСС.
Владимир Путин также рекомендовал Эрдогану при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться препаратом "Спутник V".
Я уже это сделал - Pfizer-BioNTech. Третью дозу", - рассказал Эрдоган.
Тогда в следующий раз", - заметил российский лидер.
14 сентября Владимир Путин сообщил, что какое-то время будет соблюдать режим самоизоляции из-за выявленных в его окружении случаев коронавируса. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин "абсолютно здоров" и его ПЦР-тест показал отрицательный результат.
Это нормальная практика, когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время. Мы с вами знаем, что вакцина гарантированно защищает вас от тяжёлых случаев заболевания, но тем не менее заболеть возможно", - отмечал он.
Сам Путин в ходе совещания с членами правительства и руководством партии "Единая Россия" уточнил, что несколько человек заболели в его "самом близком окружении", у одного из них упали титры антител, он "поздновато ревакцинировался".
Это естественный эксперимент, посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V". Надеюсь... что "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19", - заявлял президент.
29 сентября Дмитрий Песков сообщил, что Путин фактически вышел с двухнедельной самоизоляции.
Российский президент прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции весной. Первый укол он сделал 23 марта, второй - 14 апреля. Как сообщал Путин, у него был хороший иммунный ответ уже после первого компонента препарата и вторая прививка прошла без побочных явлений.
При этом изначально российский лидер не стал уточнять, какой из российских препаратов он выбрал. Глава государства высказал мнение, что каждый человек сам должен решить, какой вакциной прививаться. Позже Путин рассказал, что привился вакциной "Спутник V".
В принципе, можно сделать любую из них, они находятся на уровне самых лучших мировых образцов. Я думаю, самые лучшие на сегодняшний день. Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трём показателям", - подчеркнул Владимир Путин.
Президент неоднократно обращал внимание, что российские препараты не имеют серьёзных побочных эффектов и противопоказаний.
Дмитрий Песков, комментируя в середине сентября самоизоляцию Путина, напомнил, что человек может заразиться коронавирусом даже при наличии вакцины, однако переноситься заболевание будет намного легче.
Мы неоднократно говорили, что вакцина с очень высоким процентом защиты предохраняет вас от реанимации и смерти, но при этом вы можете поймать вирус и в лёгкой форме можете переболеть", - добавил пресс-секретарь.
Он также уточнил, что плановая вакцинация и ревакцинация от коронавируса в Кремле не проводится, но практически все, кто работает с президентом, вакцинированы.
В России на данный момент одобрены к применению пять вакцин от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" разработки новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" центра имени Чумакова РАН.
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 47 человек скончались от коронавируса и пневмонии
30.09.2021, 08:30 24679
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 29 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 884 886 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2252 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 249;
в городе Алматы – 510;
в городе Шымкенте – 126;
в Акмолинской области – 45;
в Актюбинской области – 141;
в Алматинской области – 212;
в Атырауской области – 69;
в ВКО – 147;
в Жамбылской области – 55;
в ЗКО – 77;
в Карагандинской области – 170;
в Костанайской области – 106;
в Кызылординской области – 57;
в Мангистауской области – 16;
в Павлодарской области – 136;
в СКО – 78;
в Туркестанской области – 58.
В Казахстане за сутки 2271 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 820 792 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 30 сентября лечение от КВИ продолжают получать 61 356 человека (52 916 КВИ+ и 8440 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 10 343 пациента;
- на амбулаторном уровне – 51 013 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 805 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 212 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 135 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 29 сентября 2021 года зарегистрировано 11 178 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 28 сентября от КВИ+ скончались 36 человек.
28 сентября 2021 года зафиксировано 156 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов и 224 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 75 692, летальных случаев – 4828, выздоровевших – 62 424.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.
На 29 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 623 541 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 545 254 человек.
В Алматы оштрафовали более 2 тыс. человек с "красным" статусом в Ashyq
29.09.2021, 18:24 45037
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - О том, сколько алматинцев нарушили двухнедельный домашний карантин, рассказал в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, все нарушители оплатили штраф в размере 30 МРП (87 510 тенге) согласно части 1 статьи 425 КоАП.
Байгабулов сообщил, что по результатам сканирования QR-кода в системе Ashyq в Алматы выявлены 2188 горожан с "красным" статусом. Кроме того, контактным лицам с "желтым" статусом выданы 750 предупреждений о соблюдении режима самоизоляции. Имена 2024 нарушителей карантина опубликованы в открытых источниках.
Всего в Алматы по проекту Ashyg работают 10 045 участников, также насчитывается 12 805 добровольных участников", - сообщил Байгабулов.
Он также рассказал, что лидерами проекта в Алматы являются 500 объектов. Как известно, предприятия-лидеры работают с большими временными преимуществами. Однако лишиться этого статуса легко, если не проводить чекины. Сначала статус приостанавливается на неделю, при повторном нарушении - на две недели и при третьем нарушении - на месяц.
Представитель ДСЭК Алматы сообщил, что с начала работы проекта Ashyq нарушали режим самоизоляции и пытались посетить объекты, работающие по проекту, 11 060 жителей мегаполиса.
Добавим, что на объектах Ashyq при сканировании на входе у 9999 жителей зарегистрирован "красный" статус, у 1061 жителя "желтый" статус.
Наибольшее количество нарушителей режима самоизоляции при сканировании приходятся на объекты общественного питания, ТРЦ, торговые дома, рынки, магазины, аэропорт и фитнес-центры.
К примеру, в рестораны и кафе пытались пройти 3035 инфицированных, в торговые центры свыше 2 тысяч зараженных, более 400 человек, находящихся на карантине, хотели зайти в здание аэропорта.
Байгабулов рассказал о работе мониторинговых групп Алматы, которые ежедневно выявляют нарушителей карантина среди объектов предпринимательства.
По данным санитарно-эпидемиологического ведомства, с 1 января по 28 сентября 2021 года проверками охвачено 41 062 объекта предпринимательства, выявлено 3929 объектов с нарушениями карантинных мер.
Составлено 6132 протокола, из них наложено на юридические лица 675 протоколов на сумму 236 млн тенге, в отношении физических лиц за нарушение масочного режима составлено 5457 протоколов, на сумму 240 млн тенге.
На злостных нарушителей карантина в суды передано 76 материалов, судами приостановлено 44 объекта.
С августа проверки разграничены на дневные, ночные. Кроме того, проводится мониторинг в общественном транспорте. Проверяющие выявляют водителей и пассажиров, не соблюдающих масочный режим. Всего за отчетный период в общественном транспорте выявлены 159 человек без масок", - сообщил С. Байгабулов.
Заместитель руководителя ДСЭК Алматы напомнил, что эпидобстановка в мегаполисе остается нестабильной, ежесуточно в городе выявляют свыше 400 случаев заражения КВИ, на больничные койки попадают до 200 человек со средним и тяжелым течением коронавируса. В этой связи жители и гости Алматы, а также объекты предпринимательства должны неукоснительно соблюдать санитарные нормы и требования карантинного режима, избегать мест массового скопления людей. Халатное отношение и игнорирование ограничительных мер может привести к новому всплеску заболеваемости.
Как сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали, инфекционные стационары Алматы по-прежнему загружены. В 29 ковидных стационарах Алматы находятся 1788 человек, в числе которых 53 ребенка. В числе пациентов 71 в крайне тяжелом, 855 в тяжелом, 862 в состоянии средней степени тяжести. Всего в городе развернуто 5230 коек.
В отделениях реанимации интенсивной терапии находятся 179 алматинцев, еще 35 человек подключены к аппаратам ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 86, к аппаратам High flow 51 человек", - продолжила Л. Мырзагали.
На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 4448 пациентов, из которых 159 бессимптомных, 4190 с легкой, 99 со средней степенью тяжести. Из общего числа пациентов 598 составляют граждане, выписанные из инфекционных стационаров для дальнейшего наблюдения и изоляции.
Мырзагали сообщила, что по состоянию на 29 сентября в Алматы зарегистрировано 167 710 случаев коронавирусной инфекции, из которых 145 009 случаев с симптомами и 22 701 случай без симптомов, 2372 случая неуточненной пневмонии.
За прошедшие сутки зафиксировано 426 случаев коронавирусной инфекции, из них 408 случаев с симптомами и 18 без симптомов. Суточный прирост составил 0,2%. Причем из общего числа зараженных 89 являются пенсионерами, 57 школьниками, 9 студентами, двое - это дети, посещающие детские сады, а еще 20 детей неорганизованные", - сообщила Мырзагали.