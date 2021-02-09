В Алматинской области сохранится карантин

Талдыкорган. 8 февраля. Kazakhstan Today - Новое постановление подписал главный государственный санитарный врач Алматинской области Ерлаги Сыдыманов, передает Kazakhstan Today.

Санврач поручил акимам районов и городов, департаменту полиции, управлению предпринимательства и палате предпринимателей области приостанавливать деятельность:

- объектов общепита при заполняемости более 50 посадочных мест в залах;

- дошкольных организаций всех форм собственности, за исключением дежурных групп не более 15 человек;

- развлекательных объектов, в том числе ночных клубов, кальянных, выставок, букмекерских контор, бильярдных, караоке, детских игровых площадок (развлекательных центров) и других.

Общественный транспорт в регионе будет работать до 23.00. Будет увеличено количество автобусов в часы пик. Разрешено движение междугородних, межобластных автобусов. В постановлении отмечается, что работа общественного транспорта допустима при усилении санитарно-дезинфекционного и масочного режима, а также наполняемостью не больше количества посадочных мест.

Кроме того, в регионе будет усилена работа мониторинговых групп.

Жителям области запрещается перемещение более трех человек, за исключением членов одной семьи. Также ограничивается выход на улицу пожилых людей старше 65 лет. Запрещено проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (дни рождения, юбилеи, тои, поминки и другие).

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 7 февраля в Казахстане зарегистрировано 196 115 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 1003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 196 115 случаев, из них в Алматинской области - 9732 (+47).

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