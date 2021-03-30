В Алматинской области студентов перевели на дистанционку

Постановление вступает в силу 1 апреля. Согласно документу, студенты вузов и ТиПО будут учиться дистанционно.
Объектам в сфере услуг (салоны красоты, косметологии, прачечные, ремонт оргтехники и другие) рекомендовали установить приборы обеззараживания воздуха, а всем хозяйствующим субъектам и компаниям - делать генеральную уборку и дезинфекцию по воскресеньям.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
По состоянию на 23.59 28 марта в Казахстане зарегистрировано 241 873 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 241 873 случая, из них в Алматинской области - 13 110 (+120).
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