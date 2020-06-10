В Алматинской области усиливают карантинные меры

Талдыкорган. 9 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области вводится усиление карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

В связи с тем что в Алматинской области прирост заболеваемости СOVID-19 составляет 5,5%, на территории региона сохраняется карантин и вновь вводится усиление карантинных мер на территории районов и городов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача Алматинской области Кайрата Баймухамбетова", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Как стало известно, согласно постановлению, начнут работу мобильные посты на автодороге, ведущей к зонам отдыха на побережье Капшагайского водохранилища в городе Капшагае и Жетыгенском сельском округе Илийского района. При этом в Капшагае объекты общественного питания будут работать с сокращением до 30 посадочных мест и графиком работы до 23.00, время работы СПА-центров, саун, бань ограничивается до 21.00.

В Талдыкоргане приостанавливается работа парков, бассейнов, отключаются фонтаны; время работы продовольственных и непродовольственных рынков ограничивается до 15.00; торговых домов (центров) - до 17.00; объектов общественного питания - до 23.00. При этом повсеместно сохраняется запрет на использование кальянов в объектах общепита.

Банки, почтовые отделения, центры обслуживания населения должны обеспечить работу по предварительной записи, с электронной очередью и другими мерами с целью недопущения скопления населения и соблюдения социальной дистанции не менее 2 метров.

Объекты предпринимательства в сфере общественного питания свыше 50 посадочных мест продолжат осуществлять деятельность только посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя в одноразовой упаковке. При этом при доставке продукции необходимо исключить контакт с потребителем, оставив корзину с продукцией у дверей, предварительно оповестив клиента по телефону (не стучать, не звонить, не касаться кнопки звонка).

Жителям Алматинской области необходимо в закрытых помещениях и на улице, в том числе в торговых объектах, общественных местах, остановках общественного транспорта и других местах массового скопления соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров друг от друга с сохранением повсеместного масочного режима. Сохраняется запрет на проведение семейных и памятных мероприятий с массовым скоплением людей, спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

Отмечается, что руководителям всех организаций вне зависимости от форм собственности, работающих в организованном коллективе, необходимо обеспечить изоляцию на домашнем карантине для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до получения результата всех лиц, прибывающих после командировки из других регионов страны, районов, городов, населенных пунктов области неблагополучных по коронавирусной инфекции с объявленным карантином. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица с отрицательным результатом возвращаются на работу, лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения.

Продолжат работать государственные органы, национальные компании, другие офисы с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы.

Новое постановление вступает в силу со дня подписания, то есть с 8 июня текущего года", - отметили в акимате.

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