В Алматинской области усилят карантинные меры

ТАЛДЫКОРГАН. 25 МАРТА - В выходные дни на территории Алматинской области введут локдаун, а также проведут дезинфекцию объектов торговли и предпринимательства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на информационной площадке "Jetisy Media" сообщил, что в регионе увеличилось количество заразившихся COVID-19. А пик заболеваемости ожидается в апреле.

В регионе зарегистрировано 104 случая в сутки, что в два раза больше, по сравнению с прошлым месяцем. К примеру, в январе и феврале, в больницу попадало 20-30 человек в день, то за последнюю неделю госпитализировано около 100 человек за сутки. Кроме того, есть случаи заболевания у женщин в положении. 52 беременные женщины, зараженные этой инфекцией, находятся под наблюдением врачей. В связи с ухудшением ситуации, прошу граждан соблюдать меры предосторожности при COVID-19, не посещать людные места и пользоваться средствами индивидуальной защиты", - отметил Батыржан Байжуманов.

Всего за период пандемии зарегистрировано 12 666 случаев заболевания COVID-19. На стационарном лечении в больницах находится 1053 человека (56%), в реанимации-25 человек.

В связи с увеличением загруженности инфекционных стационаров, количество коечного фонда увеличено с 1370 до 1855 коек, количество реанимационных коек увеличено с 124 до 145. В случае необходимости будет развернуто 5280 коек", - сказал руководитель управления здравоохранения Алматинской области Омирзак Ниязбеков.

Одним из главных решений по борьбе с коронавирусом является вакцина, считают спикеры.

На сегодняшний день вакциной "Спутник V" привиты 11 350 жетысусцев. Из второй поставки привито 9783 человек. Из них 6920 медицинские работники, 2588 учителя, 235 сотрудники силовых структур. Охват вакцинацией подлежащего контингента по области составил 98,8%", - сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Асхат Чарапиев.

Превышение областного показателя заболеваемости отмечается в городах Текели - 718 (2345,2), Талдыкорган - 3346 (1782,0), Коксуском - 479 (1178,0), Каратальском - 498 (1144,7), Ескельдинском - 426 (855,0), Панфиловском - 827 (659,2), Аксуском - 232 (621,0), Уйгурском - 376 (600,4) районах.

По состоянию на 23.59 24 марта в Казахстане зарегистрировано 236 200 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Алматинской области - 12 667 (+104).

Ранее стало известно, что жителей Алматы планируют вакцинировать в торговых домах и на рынках.

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