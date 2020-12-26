В Алматинской области усилят карантинный режим

Талдыкорган. 25 декабря. Kazakhstan Today - В связи с ростом случаев заражения КВИ, с 25 декабря по 5 января в Алматинской области будет усилен карантинный режим, передает Kazakhstan Today.

Установлен запрет на проведение зрелищных и массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов. Об этом сообщил заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на брифинге на площадке "Jetisy media".

В области продолжается работа по борьбе с коронавирусной инфекцией, в соответствии с которой соблюдается карантинный режим с необходимыми ограничениями. За последние 3 месяца наблюдается рост заболеваемости. По информации Министерства здравоохранения РК, максимальный рост заболеваемости в стране прогнозируется в январе, феврале 2021 года. За последний месяц наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Талдыкоргане, Текели, Панфиловском, Енбекшиказахском, Коксуском, Талгарском, Илийском, Уйгурском районах. Сегодня Панфиловский район находится в красной зоне. В желтой зоне Талдыкорган, Текели, а также Коксуский и Уйгурский районы", - сказал Батыржан Байжуманов.

При этом с III четверти учебного года для 9,11,12 классов предусматривается комбинированное обучение.

В целях обеспечения качества обучения, согласно поручению Межведомственной комиссии с III четверти учебного года следующие предметы будут преподаваться в традиционном формате: математика, физика, биология, география, история, казахский, русский, иностранные языки и физкультура. Оставшиеся - в дистанционном формате", - сказала руководитель управления образования Алматинской области Майгуль Омарова.

На новогодние праздники развлекательные учреждения области будут работать, но с ограничением во времени. Кроме того, разрешается деятельность объектов общественного питания и ТРЦ при заполняемости 50% от проектной мощности, но не более 50 посадочных мест в зале и не более 4 посадочных мест за каждым столом, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований постановления главного санитарного врача.

Ранее до 5 января продлили карантин в Карагандинской области. Также до 5 января карантин был продлен в Костанайской области.

В Северо-Казахстанской области карантин смягчают с 26 декабря.

По состоянию на 23.59 24 декабря в Казахстане зарегистрировано 150 198 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 736 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 150 198 случаев.

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