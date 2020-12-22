В Алматинской области установят два санпоста

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Талдыкорган. 21 декабря. Kazakhstan Today - В Панфиловском районе показатель заболеваемости за последние 7 дней на 100 тысяч населения по району составил - 45,1 (57 случаев), передает Kazakhstan Today.

Принято решение ввести усиление ограничительных мер в Панфиловском районе. Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции, сообщает Instagram паблик ВЖаркенте.

На границах Панфиловского района установят санитарные посты при въезде в район и выезде из него из числа полицейских, медицинских работников и местных исполнительных органов для проведения бесконтактной термометрии и сбора данных по месту направления въезжающих и выезжающих людей анкетирования прибывающих лиц.

Посты будут установлены на трассе Хоргос - Жетыген возле Илийского моста и на трассе Жаркент - Сарыозек, село Коныролен.

Будет запрещен въезд на территорию Панфиловского района и выезд с нее из других регионов всех лиц и транспорта, за исключением:

1) жителей Панфиловского района, возвращающихся из других регионов;

2) лиц и транспорта по перевозке грузов, в том числе транзитных;

3) лиц и грузового транспорта, служб доставки товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, средств защиты и гигиены, горюче-смазочных материалов, запасных частей транспортных средств, производственного оборудования и тому подобное при наличии подтверждающих документов заказа (чек, лист заказа и т.п.);

4) лиц и транспорта коммунальных, аварийных служб (электро-, газо-, водоснабжения), уборки мусора, связи и коммуникаций, а также сотрудники и транспорт управления сетями коммуникаций и технической поддержки телекомоператоров, организаций по перевозке грузов (авиа-, авто- и железнодорожным транспортом) и специализированного транспорта, необходимого для обеспечения жизнедеятельности региона, при наличии справки с места работы;

Постановление вступает в силу с 07.00 24 декабря 2020 года.

По состоянию на 23.59 20 декабря в Казахстане выявлено 147 236 случаев коронавируса. За прошедшие сутки зарегистрированы 652 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 147 236 случаев.

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