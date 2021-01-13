В Алматинской области в выходные дни вводится локдаун

Талдыкорган. 12 января. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане, Коксуском и Ескельдинском районах Алматинской области с 13 января вводятся дополнительные ограничения на выходные дни (локдаун), передает Kazakhstan Today.

В указанных регионах в выходные дни будет приостановлена работа ресторанов, кафе (вынос и доставка - без ограничений), ТРЦ, торговых домов (за исключением продуктовых рынков, аптек, салонов красоты, химчисток), крытых рынков (продуктовые и непродуктовые), саун, СПА салонов, спортивно - оздоровительных центров, ледовых катков и других, сообщили в пресс-службе акима Алматинской области.

Кроме того, в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу до 21 января текущего года продлено онлайн-обучение в школах указанных регионов.

В акимате отметили, что с октября в регионе наблюдается рост заболеваемости: регистрация случаев КВИ за 3 месяца увеличилась в 7,5 раза: сентябрь - 74 случая, октябрь - 184 случая, ноябрь - 591 случая; декабрь - 1386 случая. За 11 дней января зарегистрировано 597 случаев КВИ.

В настоящее время лечение в больницах проходят 434 человека, из них 29 находятся в тяжелом состоянии, на амбулаторном лечении - 357 человек.

Наиболее высокий риск заражения коронавирусной инфекцией в общественных местах (объекты торговли и общепита, рынки), именно там заразились 40% заболевших, а также в семьях - 25%.

Это говорит о том, что в праздничные дни жители города и близлежащих районов нарушали ограничительные меры, не соблюдая требования санитарного врача области. После новогодних выходных эпидемиологическая ситуация по КВИ в Талдыкоргане остается напряженной - согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, город остаётся в "красной зоне", а в "желтой зоне" Коксуский, Ескельдинский и Панфиловский районы", - отметили в пресс-службе.

Только за 11 дней января текущего года в Талдыкоргане заболели 135 человек, в Коксуском районе - 62 человека, Ескельдинском районе - 41 человек.

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