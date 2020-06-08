Талдыкорган. 7 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области возвращают строгий карантин и блокпосты. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач региона Кайрат Баймухамбетов, передает Kazakhstan Today.

По словам Баймухамбетова, в области все еще фиксируется рост заболеваемости. Поэтому жителям рекомендуют строго соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства индивидуальной защиты, сообщает ТРК "Жетысу".

В Алматинской области выявлено более 400 случаев коронавируса. За последнюю неделю общий прирост заболеваемости вырос до 4,5%, в то время как до послабления карантинных мер этот показатель держался на отметке 2,5%. В результате несоблюдения гражданами санитарных норм в регионе ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

Я, как главный государственный санитарный врач, вынужден буду вернуть усиление карантинного режима, то есть восстановить санитарные посты между районами и городами, запретить работу отдельных объектов, торговых домов, ограничить режим общественного транспорта. Там не соблюдается масочный режим, превышается ограничение по заполнению сидячих мест и стоя ездят", - сказал Баймухамбетов.

В настоящее время в области создается совместная мобильная группа из представителей санэпидслужбы, акимата, прокуратуры и департамента полиции, которая будут проверять эффективность городских и районных мобильных групп, а также строгое соблюдение карантинного режима. На нарушителей будут налагаться штрафы, суммы колеблются от 5 до 500 МРП.

Кроме того, на Капшагае решено отложить открытие зон отдыха.

Сегодня планируется приостановление открытия работы баз отдыха на побережья Капшагая, потому что рост там заболеваемости 9%. Есть угроза завоза новых случаев, в том числе из Алматы", - сказал главный санврач.

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