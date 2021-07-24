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В Алматинской области ввели новые ограничения

23.07.2021 8398
В Алматинской области ввели новые ограничения
ФОТО: KAZAKHSTAN TODAY
ТАЛДЫКОРГАН. 23 ИЮЛЯ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление об ужесточении карантина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в РК и Алматинской области с 26 июля вводится ряд ограничений. 
 
Вводится запрет деятельности в субботние и воскресные дни независимо от участия в проекте Ashyq:
 
  • общественного транспорта;
  • ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;
  • спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов);
  • объектов общественного питания, фуд-кортов (разрешается работа на доставку еды);
  • фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов;
  • кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков;
  • объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 квадратных метров, открытых и крытых рынков;
  • компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов;
  • образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров;
  • банков, ЦОНов, отделений Казпочты;
  • религиозных объектов.
 
В будние дни ограничивается деятельность:
 
  • объектов общественного питания, фуд-кортов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00, не участвующих в проекте Ashyq до 17.00;
  • фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00, не участвующих в Ashyq - до 17.00.
 
Приостанавливается деятельность открытых и закрытых пляжей, аквапарков и аттракционов независимо от участия в проекте Ashyq.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 22 июля в Казахстане подтверждено 516 117 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 6119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматинской области - 230.
 

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