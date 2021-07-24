В Алматинской области ввели новые ограничения

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в РК и Алматинской области с 26 июля вводится ряд ограничений.
Вводится запрет деятельности в субботние и воскресные дни независимо от участия в проекте Ashyq:
- общественного транспорта;
- ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;
- спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов);
- объектов общественного питания, фуд-кортов (разрешается работа на доставку еды);
- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов;
- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков;
- объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 квадратных метров, открытых и крытых рынков;
- компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов;
- образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров;
- банков, ЦОНов, отделений Казпочты;
- религиозных объектов.
В будние дни ограничивается деятельность:
- объектов общественного питания, фуд-кортов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00, не участвующих в проекте Ashyq до 17.00;
- фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00, не участвующих в Ashyq - до 17.00.
Приостанавливается деятельность открытых и закрытых пляжей, аквапарков и аттракционов независимо от участия в проекте Ashyq.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
По состоянию на 23.59 22 июля в Казахстане подтверждено 516 117 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 6119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматинской области - 230.
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