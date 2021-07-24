В Алматинской области ввели новые ограничения

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ТАЛДЫКОРГАН. 23 ИЮЛЯ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области подписал новое постановление об ужесточении карантина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в РК и Алматинской области с 26 июля вводится ряд ограничений.

Вводится запрет деятельности в субботние и воскресные дни независимо от участия в проекте Ashyq:

общественного транспорта;

ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;

спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов);

объектов общественного питания, фуд-кортов (разрешается работа на доставку еды);

фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов;

кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков;

объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 квадратных метров, открытых и крытых рынков;

компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов;

образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров;

банков, ЦОНов, отделений Казпочты;

религиозных объектов.

В будние дни ограничивается деятельность:

объектов общественного питания, фуд-кортов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00, не участвующих в проекте Ashyq до 17.00;

фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq до 20.00, не участвующих в Ashyq - до 17.00.

Приостанавливается деятельность открытых и закрытых пляжей, аквапарков и аттракционов независимо от участия в проекте Ashyq.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке





По состоянию на 23.59 22 июля в Казахстане подтверждено 516 117 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 6119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматинской области - 230.

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