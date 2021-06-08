В Алматы 11 медучреждений вернулись к прежнему режиму работы

АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - В Алматы 11 медучреждений переведены в прежний, доковидный режим работы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Детская городская клиническая инфекционная больница - филиал на улице Бухара жырау, Больница скорой неотложной помощи, ЦФ "Халык Арена", Центр психического здоровья, Железнодорожная больница, Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны, ЦМП, Родильный дом №1, Городской кардиоцентр, Городская клиническая больница №1, Госпиталь Министерства обороны закрыты, работают в обычном режиме, сообщил на пресс-конференции региональной службы коммуникаций руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев.

"С 14 июня планируется закрыть ковидные стационары Центральной городской клинической больницы, филиал Городской клинической инфекционной больницы на Байзакова. Эти стационары вернутся на обычный режим работы ", - сказал он.

По словам Табынбаева, все поликлиники и больницы тщательно продезинфицируют.

На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 70 786 случаев коронавирусной инфекции, из них 54 846 случаев с симптомами и 15 940 - без симптомов, 1809 случаев неуточненной пневмонии. Вылечились от КВИ 66 945 человек.

В инфекционных стационарах физически находятся 1258 человек. Всего в городе насчитывается 3640 коек. Уровень госпитализации снизился с 190-200 (с середины мая) до 80-90 человек в сутки. За прошедшие сутки госпитализированы 54 пациента", - сказал Табынбаев.

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