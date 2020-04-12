В Алматы 12 медработников одного из стационаров заразились коронавирусом

Алматы. 11 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы 12 медработников одного из стационаров заражены коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

К настоящему времени в Алматы зарегистрировано 137 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В инфекционных стационарах находятся 108 пациентов, зараженных коронавирусом (одна из области), в том числе четверо детей. Состояние у 80 больных удовлетворительное, у семерых - тяжелое, у 21 взрослого - средней степени тяжести, сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.





Из четырнадцати новых случаев КВИ, зарегистрированных в Алматы - 13 из числа местных контактированных, один привезенный. Из них 11 женщин и трое мужчин. 12 из них сотрудники одного из стационаров города. Среди них два врача и 10 медсестер. У двоих состояние оценивается как тяжелое, в связи с полисегментарной пневмонией. У всех остальных - удовлетворительное.

К сожалению, среди зараженных случаев зафиксированы пациенты из числа сотрудников медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь населению. Мы просим население не поддаваться панике. Данная категории лиц выполняла свои должностные обязанности, несмотря на карантин. Они являются одними из первых, кто находится в зоне риска заболеть, так как стоят на передовой. Они оказывали помощь в любом случае, когда пациент нуждался в ней. Заразиться они могли от любого человека, в том числе и от бессимптомного носителя", - рассказал руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

По его словам, в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование.

Ситуация находится на контроле оперативного штаба города. Проводятся определённые меры по недопущению распространения инфекции. Все контактированные с ними лица разыскиваются и будут помещены на карантин", - добавил Абилдаев

Остальные двое из вновь выявленных - это молодой человек 2000 года рождения из числа местных контактированных и 24-летняя девушка, прилетевшая рейсом Куала-Лумпур - Алматы и находившаяся на карантине в стационаре.





К настоящему времени в городе с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 28 пациентов, скончались 2 пациента.

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