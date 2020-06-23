В Алматы 14 пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии

На сегодняшний день состояние здоровья у 14 пациентов оценивается как крайне тяжелое, 131 пациент в тяжелом состоянии, у 937 пациентов состояние средней степени тяжести", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.
По информации ведомства, для приема пациентов с подтвержденным случаем КВИ в Алматы развернуто 9 инфекционных стационаров, где получают лечение 1409 пациентов.
Помимо этого, в штатном режиме работают многопрофильные стационары, которые круглосуточно принимают пациентов, в том числе в экстренном порядке.
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