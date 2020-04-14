Алматы. 13 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы 27 медицинских работников заболели коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За последние сутки в мегаполисе зарегистрировано еще 27 новых случаев. Все заболевшие являются медицинскими работниками", - сказал глава управления.

По его информации, из них 21 женщина и шестеро мужчин, среди них одна беременная. Состояние у медицинских работников: у двоих состояние оценивается как тяжелое, в связи с полисегментарной пневмонией, у всех остальных - удовлетворительное.

20 сотрудников, у которых выявлен коронавирус, являются сотрудниками Городской центральной клинической больницы, которые продолжали оказывать экстренную медицинскую помощь. Еще 7 человек - это сотрудники Детской инфекционной больницы, у которых первый тест 4 апреля был отрицательный. Как правило это пациенты с различной патологией, среди которых могли оказаться пациенты с бессимптомным течением заболевания, что могло стать причиной их инфицирования. По данному факту в настоящий момент проводится эпидемиологическое расследование", - сообщил руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

Он отметил, что принимаются все меры по обследованию медицинских работников. Кроме того, усилены противоэпидемиологические мероприятия внутри всех городских клиник с обязательным обследованием сотрудников на коронавирус.

Итого в инфекционном стационаре в настоящий момент находятся 122 человек. Состояние у 89 состояние больных удовлетворительное, у 8 тяжелое, у 25 взрослых средней степени тяжести (1 областная). Среди получающих лечение имеются 3 беременных женщины.

Выписано с выздоровлением 49 (47 взрослых и двое детей), умерших двое.

В провизорных центрах находятся 186 человек, из них - 10 детей, на карантинной изоляции - 426, на домашнем карантине - 6199 граждан.

Хотелось бы подчеркнуть, что в Алматы все медицинские организации оснащены в полном объеме лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Для защиты медицинского персонала от заражения по городу в наличии имеется более 3 тысяч средств индивидуальной защиты. Кроме того, все медорганизации обеспечены дезинфицирующими средствами и кожными антисептиками. На это были выделены средства как из республиканского бюджета, так и из местного", - сообщил он.

Он пояснил, что с первого транша резерва правительства город получил более 73 миллионов тенге, на которые были закуплены средства индивидуальной защиты для медицинских работников и лекарственные средства для лечения больных коронавирусной инфекцией. Дополнительно из средств местного бюджета было выделено 94,5 миллиона тенге за счет резерва акимата Алматы на противочумные костюмы и респираторы. Также были закуплены и дезинфекционные средства.

Также из четвертого транша резерва правительства было выделено более 1,3 миллиарда тенге. На них также заключены договоры на поставку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, дезинфектантов, антисептиков и лекарств для лечения больных коронавирусной инфекции.

Также с местного бюджета дополнительно было выделено 460 млн на проживание и питание медработников и 20 млн тенге на приобретение тепловизоров.

Касательно надбавок к заработной плате работников организаций здравоохранения, задействованных в борьбе с коронавирусом. Как мы уже говорили, выплаты начались в начале этого месяца. На эти цели выделены средства в размере 1134,8 млн тенге. Всего выплаты получат 3711 человек. В настоящий момент оплата произведена: 1 группы риска - 555 сотрудников, сумма выплаты - 375,1 тенге. 2 группы риск - 2283 сотрудникам, сумма выплаты - 569,9 млн тенге. 3 группы риска - 874 сотрудникам, сумма выплаты - 118,3 млн тенге. Выплаты производятся за фактически отработанное время (дни/часы), но не превышающие месячного рабочего баланса с учетом всех налогов, согласно Налоговому кодексу", - сказал Тлеухан Абилдаев.

На сегодня выплаты медицинским работникам произведены на 1063,3 млн тенге, что составляет 96%. Выплаты продолжаются. До конца это дня будет выплачена вся оставшаяся сумма по службе скорой медицинской помощи, двум карантинным организациям, отметил спикер.

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