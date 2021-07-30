В Алматы 98% поступающих в ковидные реанимации не привиты

ФОТО: rsk.almaty.kz

АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - 98% жителей, поступающих в ковидные реанимации, не прошли вакцинацию от коронавируса, рассказала сегодня заведующая отделением городской поликлиники №5 в Алматы Гульзат Байзахова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Врач попросила горожан не затягивать с получением прививки, потому что в стране развивается негативный сценарий, сообщает " 31 канал ".

Да, у нас есть зараженные среди вакцинированных, но это всего 1-2%. Все остальные - это пациенты, не получившие прививки. Невакцинированные жители в зоне риска, их иммунитет более подвержен мутации вируса", - говорит заведующая отделением ВОП ГП №5 Гульзат Байзахова.

Также врач добавила, что если раньше часто заражались люди старше 60 лет, то в последние недели медики отмечают рост больных среди молодежи и детей. У большинства из них Дельта.

Заведующая отделением добавила, что принципиальных отличий между вакцинами в Казахстане нет. Все они работают на формирование иммунитета.





Дополнено: За 28 июля в Алматы зарегистрировано 1450 случаев коронавирусной инфекции, из них 1345 случаев с симптомами и 105 без симптомов. Выписан всего 301 пациент, поступило 522.





Итого в инфекционных стационарах (6265 коек) физически находятся 4148 человек (215 детей). В ОРИТ всего - 281. На ИВЛ - 27, на неинвазивной ИВЛ - 121, High flow занято - 98 аппаратов.





На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 8133 пациента, с симптомами - 7660 с легкой и средней степенью, без симптомов - 473.





Всего с 1 февраля 2021 года по 28 июля 2021 года I компонентом в Алматы вакцинировано 698 418 человек.

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