В Алматы более миллиона жителей получили прививку против коронавируса

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НУР-СУЛТАН. 6 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 5 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 947 250 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 105;

в городе Алматы - 177;

в городе Шымкенте - 32;

в Акмолинской области - 96;

в Актюбинской области - 24;

в Алматинской области - 108;

в Атырауской области - 20;

в ВКО - 85;

в Жамбылской области - 18;

в ЗКО - 30;

в Карагандинской области - 117;

в Костанайской области - 134;

в Кызылординской области - 26;

в Мангистауской области - 10;

в Павлодарской области - 146;

в СКО - 170;

в Туркестанской области - 30.

В Казахстане за сутки 2447 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 899 028 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 6 ноября лечение от КВИ продолжают получать 41 424 человека (35 997 КВИ+ и 5427 КВИ-), из них: в стационарах находится 7411 пациентов, на амбулаторном уровне - 34 013 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 559 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 155 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 106 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 5 ноября 2021 года зарегистрирован 12 225 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 4 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 21 человек.

4 ноября 2021 года зафиксировано 116 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 176 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 184, летальных случаев - 5065, выздоровевших - 69 692.

На 6 ноября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 390 029 человек, 2-м компонентом провакцинировано 7 651 170 человек.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.