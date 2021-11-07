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В Алматы более миллиона жителей получили прививку против коронавируса

06.11.2021, 13:26 120124
В Алматы более миллиона жителей получили прививку против коронавируса
АЛМАТЫ. 6 НОЯБРЯ - В Алматы более миллиона жителей получили прививку против коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данным медицинских информсистем, миллионным жителем Алматы, получившим прививку против коронавируса, стала Самал Окапова. Несмотря на особенности здоровья, она сделала выбор в пользу вакцины, чтобы защитить себя и близких. Такая сознательность радует и служит примером для всех", - сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в Twitter.

 
Напомним, за прошедшие сутки в городе Алматы выявлено 177 новых случаев коронавируса с подтвержденным ПЦР-тестом. Алматы находится в "желтой" зоне по темпам распространения КВИ.
 
На 6 ноября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 390 029 человек, 2-м компонентом провакцинировано 7 651 170 человек. 
 

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Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1349 новых случаев коронавируса

07.11.2021, 09:17 46144
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1349 новых случаев коронавируса
Фото: Mario Hagen from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 7 НОЯБРЯ - За сутки в Казахстане выявлено 1349 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разрезе регионов:
 
Нур-Султан - 104;
 
Алматы - 211;
 
Шымкент - 31;
 ;
Акмолинская область - 97;
 
Актюбинская область - 25;
 
Алматинская область - 89;
 
Атырауская область - 19;
 
Восточно-Казахстанская область - 82;
 
Жамбылская область - 18;
 
Западно-Казахстанская область - 52;
 
Карагандинская область - 129;
 
Костанайская область - 128;
 
Кызылординская область - 32;
 
Мангистауская область - 5;
 
Павлодарская область - 142;
 
Северо-Казахстанская область - 161;
 
Туркестанская область -  24.
 
С начала пандемии в Казахстане выявлено 948 599 заболевших коронавирусом.

За прошедшие сутки в Казахстане 1735 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 900 763.

За сутки скончались 28 пациентов.

Лечение от коронавируса продолжают получать 40 950 человек. Из них в стационарах находится 7401 пациент. В тяжелом состоянии - 558 пациентов, состоянии крайней степени тяжести - 142, на аппарате ИВЛ – 115.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 8 403 514 человек, вторым - 7 666 718 человек.

В «красной» зоне находятся Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 

В «желтой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1328 новых случаев коронавируса

06.11.2021, 10:20 140401
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1328 новых случаев коронавируса
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 6 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 5 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 947 250 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 105;
 
в городе Алматы - 177;
 
в городе Шымкенте - 32;
 
в Акмолинской области - 96;
 
в Актюбинской области - 24;
 
в Алматинской области - 108;
 
в Атырауской области - 20;
 
в ВКО - 85;
 
в Жамбылской области - 18;
 
в ЗКО - 30;
 
в Карагандинской области - 117;
 
в Костанайской области - 134;
 
в Кызылординской области - 26;
 
в Мангистауской области - 10;
 
в Павлодарской области - 146;
 
в СКО - 170;
 
в Туркестанской области - 30.
 
В Казахстане за сутки 2447 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 899 028 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 6 ноября лечение от КВИ продолжают получать 41 424 человека (35 997 КВИ+ и 5427 КВИ-), из них: в стационарах находится 7411 пациентов, на амбулаторном уровне - 34 013 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 559 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 155 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ - 106 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 5 ноября 2021 года зарегистрирован 12 225 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 4 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 21 человек. 
 
4 ноября 2021 года зафиксировано 116 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 176 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 184, летальных случаев - 5065, выздоровевших - 69 692.
 
На 6 ноября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 390 029 человек, 2-м компонентом провакцинировано 7 651 170 человек.
 
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.
 

Пять вакцин от коронавирусной инфекции разработали казахстанские ученые

05.11.2021, 15:08 191242
Пять вакцин от коронавирусной инфекции разработали казахстанские ученые
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Пять вакцин от коронавирусной инфекции разработали ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) МОН РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Самой известной среди них является инактивированная вакцина QazVac, эффективность которой доказана клиническими исследованиями. Кроме того, статья об отечественной вакцине была опубликована в авторитетном медицинском журнале EClinicalMedicine, который входит в группу The Lancet. Также ученые НИИПБ разработали 1 субъединичную, 2 рекомбинантные и 1 живую вакцины, сообщает пресс-служба МОН РК. 
 

Во время пандемии мы начали разработку нескольких кандидатных вакцин от коронавируса сразу на пяти платформах. Это инактивированная вакцина QazVac, субъединичная вакцина QazCOVAC-P на основе белка вируса, две рекомбинантные вакцины и одна живая вакцина. Субъединичная вакцина QazCOVAC-P проходит клинические исследования. Первая фаза исследований на 44 добровольцах завершена, сейчас проводится вторая фаза клинических исследований на 200 волонтерах. Ранее вакцина QazCOVAC-P успешно прошла доклинические исследования на лабораторных животных, в том числе на обезьянах макака-резус", - отметила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, доктор биологических наук, профессор Кунсулу Закарья.

 
Субъединичная вакцина QazCOVAC-P состоит из белка вируса и масляного компонента. Испытания прошли на добровольцах старше 18-ти лет и на данном этапе вакцина подтвердила свою безопасность. 
 
Разработанные учеными НИИПББ рекомбинантные вакцины на основе каприпоксвируса и вируса гриппа пока не имеют наименований. Первая рекомбинантная вакцина проходит доклинические испытания на лабораторных животных, вторая - на стадии получения экспериментальных образцов и разработки стандартных методик изготовления и контроля. 
 
Живая вакцина создана на основе ослабленного вируса SARS-CoV-2 и стабилизирующих компонентов. Проведено более 150 пассажей для получения аттенуированного штамма. Сейчас вакцина проходит проверку иммунобиологических свойств, также ученые разрабатывают стандартную методику изготовления живой вакцины. Препарат прошел испытания на лабораторных животных и, по предварительным данным, вакцина безопасна и высокоиммуногенна.
 
Отметим, что НИИПББ МОН РК занимается исследованиями особо опасных вирусов. За время существования НИИПББ ученые разработали и внедрили более 60 наименований препаратов, в том числе, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов.
 
За последние 10 лет учеными института были созданы технологии изготовления отечественных вакцин против птичьего и свиного гриппа, нодулярного дерматита, оспы верблюдов, бруцеллеза и другие. 
 

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