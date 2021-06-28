В Алматы будут введены дополнительные ограничения из-за Дельта-штамма

АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что во избежание массового заражения новым штаммом коронавируса в городе будут введены дополнительные ограничения, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Локдауна, наверное, не будет, но ограничительные меры обязательно появятся. Проект постановления уже готовится департаментом санитарной эпидемиологической службы города", - сообщил глава Алматы.

Сагинтаев в очередной раз напомнил о необходимости массовой вакцинации, обусловленной высокой скоростью распространения индийского штамма Дельта. Он также отметил, что из-за нового штамма город может попасть в "красную" зону в ближайшие дни.

Мы все видим, как это быстро распространяется, поэтому, я думаю, все отнесутся с пониманием. Здесь и сейчас в первую очередь необходимо усиливать вакцинацию, других вариантов нет", - уточнил спикер.

Аким Алматы отметил, что на сегодня коллективный иммунитет города составляет 34%, из них 24% вакцинированы, а остальные - переболели коронавирусной инфекцией.

По словам спикера, в городе а 2-3 раза возросло ежедневное количество прививок.

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