Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы COVID-19 подтвержден у 383 медработников и 67 курсантов Академии погранслужбы. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает Kazakhstan Today.

В ходе брифинга Бекшин уточнил статистику по заболевшим COVID-19 в мегаполисе. В частности, по его словам, больше всего заболевших среди медицинских работников - 383. Также число заразившихся курсантов Академии Пограничной службы КНБ РК увеличилось до 67, в то время как ранее сообщалось о 54 заболевших .

Кроме того, коронавирусом в Алматы заразились 40 студентов, 15 школьников, два работника авиации, 40 пенсионеров и 55 безработных. Из числа прибывших из других стран COVID-19 подтвержден у 38 человек.

Среди заболевших 21 человек в возрасте до 14 лет, 43 - в возрасте 15-19 лет, 212 - 20-29 лет, 129 - 30-39 лет, 116 - 40-49 лет, 115 - 50-59 лет, 42 - 60 лет и старше.

Установлено всего 12 420 контактных лиц, из них 2247 - близких и более 10 тыс. - потенциальных контактных. Изолировано на стационарный карантин на 14 дней 1388 контактных, на домашний карантин около 7500", - уточнил главный санврач Алматы.





Всего на территории Алматы по состоянию на вечер 21 апреля зарегистрировано 693 случая коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости составил 33,9 случая на 100 тысяч населения.





Зарегистрированы очаги по медицинским организациям: Детская городская клиническая инфекционная больница, ЦГКБ, Академия Пограничной службы КНБ РК, Больница сестринского ухода", - отметил Бекшин.





Он также уточнил, что из числа заразивших медицинских работников больше всего случаев - 263 - в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ). "Поэтому мы уделяем большое внимание этому медицинскому учреждению. К сожалению, наши коллеги, санитарные врачи, тоже оказались в числе заболевших - 7 человек. Они работают на передовой в очагах заражения. Они тестируют как инфицированных, так и пациентов с подозрением на КВИ", - сказал санврач.





Кроме того, по его словам, в клиническом роддоме №12 выявлено 174 инфицированных, 249 человек - с отрицательным тестом.

Они все вывезены из этой больницы. Заболевшие доставлены в Больницу скорой медицинской помощи, в Национальный фтизио-пульмонологический центр и в госпитали Министерства обороны и МВД. С отрицательным результатом большинство отпущены на домашний карантин, часть размещена в санатории "Аккаин", - проинформировал Бекшин.





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