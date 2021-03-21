В Алматы до 29 марта вводят жесткий карантин

АЛМАТЫ. 20 МАРТА - Постановлением главного государственного санитарного врача Алматы в городе с 21 по 28 марта усилены меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Сегодня главный санврач Жандарбек Бекшин выступил на экстренном брифинге, где разъяснил требования нового постановления, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил Жандарбек Бекшин, в городе осложнилась эпидемиологическая обстановка, за прошедшие сутки было зарегистрировано 437 случаев коронавирусной инфекции. В этой связи было оперативно принято постановление об усилении мер по предупреждению распространения КВИ на период с 21 по 28 марта. Предварительно документ обсудили с госорганами, Нацпалатой "Атамекен" и отраслевыми ассоциациями.

Есть понимание, что если мы не примем решительные, кардинальные меры, то мы не сможем остановить дальнейшее распространение инфекции. В этом плане мы самое серьезное внимание уделяем тем объектам, которые являются основными распространителями данной инфекции", - отметил санврач.

На время предстоящих праздников в Алматы ограничена работа отдельно стоящих непродуктовых магазинов площадью до 500 квадратных метров. Они могут работать с 10.00 до 20.00. Оптово-розничные открытые и крытые непродуктовые рынки полностью прекращают работу.

Парикмахерские и салоны красоты могут принимать посетителей по записи только для выполнения стрижки. Услуги маникюра, педикюра, косметологические процедуры пока находятся под запретом.

Организации в сфере оказания услуг проживания - гостиницы, отели, курортные организации, дома и базы отдыха - могут работать при условии заполняемости не более 50%.

ТРЦ, торговые дома, библиотеки также прекращают работу с 21 по 28 марта.

Объекты общественного питания, которые находятся в помещениях, в том числе в торговых домах и ТРЦ, смогут работать только на вынос и доставку еды. По времени их работа постановлением не ограничивается.

Общественный транспорт и городские пригородные маршруты в будние дни работают согласно штатному расписанию. В выходные и праздничные дни работа ограничена следующим режимом: утром с 6 до 10 часов, вечером с 17 до 22. Мы думаем, что этого времени достаточно. Наша задача, чтобы произошло разъединение цепочек, уменьшение контактов. Но поскольку кому-то нужно добираться на работу, в лечебные учреждения, им такое право предоставляется", - сказал Бекшин.

Под запретом в ближайшие дни будут и спортивные объекты: спортивно-оздоровительные и фитнес-центры. Исключение только для аккредитованных Национальным олимпийским комитетом объектов, где ведется подготовка членов сборных команд.

Кроме того, вводится запрет на массовые катания на высокогорном катке Медеу. Количество посетителей на Шымбулаке сокращается с 1 тыс. до 500. Объекты общественного питания на Шымбулаке могут работать только на вынос и на доставку.

ЦОНы в субботние, воскресные и праздничные дни находятся под запретом. В будние дни работают с 09.00 до 18.00 по записи.

Бильярдные и компьютерные клубы, боулинг-центры будут закрыты, за исключением тех, кто участвует в проекте Ashyq.

Эти меры позволят нам сдержать распространение инфекции, они необходимы для разобщения цепочек заражения", - заключил Жандарбек Бекшин.

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