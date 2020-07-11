В Алматы доставлена первая крупная партия лекарств из России

Минздрав РК

Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - В Международный аэропорт Алматы приземлился первый авиарейс с лекарственными препаратами, передает Kazakhstan Today.

Всего сегодня двумя рейсами из России прибывает 55 тонн медикаментов , при этом в составе груза порядка 3 млн упаковок более чем по 10 наименованиям социально значимых препаратов, в том числе жаропонижающие и другие средства против COVID-19. В списке азитромицин, цефтазидим, ибупрофен, фраксипарин, метронидазол, цефтриаксон, гепарин, нимесулид, левофлоксацин, меропенем (порошок), эноксапарин-бинергия и другие препараты", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

В ведомстве пояснили, что оперативная доставка лекарственных препаратов специальными бортами комитета гражданской авиации - одна из мер, реализуемых правительством РК для срочного насыщения рынка наиболее востребованными лекарствами. Такие рейсы будут осуществляться на регулярной основе для насыщения лекарственного рынка и постоянного пополнения аптечных сетей необходимыми препаратами.

Акиматом Алматы, Министерством здравоохранения РК приняты все меры для содействия в оперативной доставке, оформлении и реализации данных медикаментов", - заявили в акимате.

По данным Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, сертификацию лекарственных средств и препаратов проводят путем декларирования в течение трех дней.

Нами внесено предложение правительству РК по упрощению процедур сертификации препаратов, ускоренной регистрации новых препаратов и быстрой доставки. Данное предложение поддержала Государственная комиссия по обеспечению экономического роста. Таким образом, мы достигли упрощения процедур сертификации медпрепаратов и доставки препаратов. Все эти меры позволят оперативно поставлять и обеспечить город лекарствами", - сообщил координатор акимата Алматы по обеспечению города лекарственными препаратами Зангар Салимбаев.

Кроме того, в середине июля текущего года ожидается прибытие двух партий лекарств из Индии.

По данным ведомства, сразу по прибытии лекарственные препараты распределяются между четырьмя крупными фармацевтическими компаниями для дальнейшей поставки в аптеки. Это сети ТОО КФК "Медсервис плюс", АО "Химфарм", АО "Нобель Алматинская фармацевтическая Фабрика", INKAR.

Как отмечают в АО "Химфарм", груз с противовирусным препаратом прибыл в Казахстан, в том числе благодаря поддержке государства в срочной авиадоставке.

Компания приняла все необходимые меры, и не только увеличила объемы производства лекарств на своем предприятии, но и связалась со своими партнерами в России - компанией "Акрихин", производящей противовирусные препараты, которые не выпускаются на казахстанском АО "Химфарм". Благодаря этому сотрудничеству и оперативной поддержке государств в организации транспортного авиаборта из Москвы в Казахстан сегодня прибыл рейс с грузом, содержащим большую партию противовирусного препарата "Осельтамивир". Данный препарат будет отгружен на дистрибьюторские компании немедленно, поступит в аптеки нашей страны уже в самые ближайшие дни", - сообщили в АО "Химфарм".

Отмечается, что помимо груза из РФ дополнительно до конца июля в Алматы ожидается поставка порядка 4,2 млн упаковок социально значимых лекарств.

Сегодня мы ожидаем прибытие двух самолетов из России при поддержке правительства. Прибывают самые необходимые препараты. Мы закрываем потребность по порядка 13 наименованиям из самого необходимого. Это азитромицин, цефтриаксон, ибупрофен и другие. Также планируется поставка из Индии. В самолетах прибывают только препараты для лечения коронавирусной инфекции", - сказала генеральный директор ТОО INKAR Алия Еримбетова.

В свою очередь в АО "НОБЕЛ Алматинская фармацевтическая фабрика" отмечают, что доставленные в срочном порядке препараты относятся к числу первой необходимости и связаны с пандемией. В их числе антибиотики широкого спектра действия. Ввезенные препараты будут переданы дистрибьюторам для дальнейшей поставки.

В акимате напомнили, что в Алматы по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева для решения вопросов бесперебойных поставок лекарственных средств активно ведется работа с производителями, крупными поставщиками и дистрибьюторами лекарственных средств.

Всего фармкомпаниями с 1 июля отгружена в аптеки 581 тыс. штук социально значимых препаратов, в том числе парацетамола, аспирина, ингавирина, ибупрофена, азитромицина и других лекарств, а также термометров", - проинформировали в ведомстве.

По данным пресс-службы, поставщиками и аптеками подписано соглашение и определено 105 аптек, в которые в приоритетном порядке поставляются 41 наименование социально значимых лекарств. Это также позволяет регулировать поставки лекарств, их цены и реализацию в одни руки не более 3 штук одного вида. Ведется мониторинг ежедневного объема реализации и остатков в 105 аптеках по каждому из указанных видов препаратов и термометрам.

Кроме того, как сообщил сегодня аким города, для создания лекарственного Стабилизационного фонда Алматы выделено 5 млрд тенге. Средства предназначены для беспроцентного кредитования поставщиков сроком на 6-8 месяцев для закупа лекарств по текущим ценам и их постепенной реализации при волатильности рынка", - добавили в акимате.

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