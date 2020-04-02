Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы два человека выписаны с выздоровлением от коронавируса, в том числе двухгодовалый ребенок, передает Kazakhstan Today.

В Алматы в настоящий момент из инфекционных стационаров выписаны три пациента, у которых был подтвержден COVID-19. Это один ребёнок и два пациента, находившиеся на лечении в Городской клинической инфекционной больнице. Один из них был выписан вечером 31 марта. Выписанные пациенты будут находится на 14-дневном домашнем карантине", - сообщили в управлении здравоохранения Алматы.

Два пациента прибыли чартерным рейсом Берлин - Минск - Алматы 13 марта. На момент прибытия уже были введены ограничения, действовал новый алгоритм и постановление. Весь борт - 12 человек, включая экипаж, - был помещен на изоляцию, на карантин в инфекционный стационар, взяты анализы на лабораторное исследование. У семерых диагноз подтвердился.

Третий пациент - контактировавший с ранее выявленным больным.

Итого, на сегодня в Алматы выписаны 10 пациентов с выздоровлением от коронавирусной инфекции.

Всего в Казахстане выздоровело 26 человек, из них 16 в Нур-Султане.

Также в Казахстане зарегистрировано 3 случая смерти от коронавирусной инфекции.

Первый случай смерти был зарегистрирован в Нур-Султане 26 марта. Погибшая - 64-летняя жительница Акмолинской области, госпитализированная в столице. По информации Министерства здравоохранения РК, причиной смерти казахстанки стала тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причиной пневмонии, в свою очередь, стал коронавирус.

Второму погибшему было 50 лет . Он был госпитализирован 21 марта, но болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. У двух близких членов семьи также зарегистрирована коронавирусная инфекция.

Третий случай зарегистрирован в Карагандинской области . Мужчина 62 лет был госпитализирован 31 марта в инфекционную больницу с двусторонней пневмонией в очень тяжелом состоянии, ранее он за медицинской помощью не обращался. В реанимации ему проводились все мероприятия согласно установленному протоколу безопасности. К сожалению, старания медиков не увенчались успехом, в 7 часов утра мужчина скончался. Погибший работал нотариусом в городе Темиртау.

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