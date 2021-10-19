COVID-19: в Алматы двумя компонентами вакцинировано более 900 тыс. человек

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АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - В Алматы продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. На сегодняшний день двумя компонентами вакцинировано 900 519 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего за весь период с 1 февраля по 17 октября вакцинировано I компонентом 978 588 человек, II компонентом - 900 519 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 119 755 человек. Только за минувшие сутки первым компонентом вакцинировано – 572 человека, вторым компонентом - 798 человек", - сообщает пресс-служба управления общественного здоровья города Алматы.

Всего в городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 237 прививочных бригад из 1028 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 318 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 286 случаев с симптомами и 32 без симптомов. Выписано всего - 16, поступило - 67. Итого в инфекционных стационарах (3179 коек) физически находится 1368 человек (28 детей). В ОРИТ всего - 122 пациента. На ИВЛ - 21, на неинвазивной ИВЛ - 66, High flow занято - 26 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2971 пациент, симптомами - 2853, с легкой и средней степенью, без симптомов - 118.