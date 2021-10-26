В Алматы еще 7 дней будут действовать ограничения "красной" зоны

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АЛМАТЫ. 25 ОКТЯБРЯ - На очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения КВИ в Алматы под председательством акима города Бакытжана Сагинтаева рассмотрены меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и темпы вакцинации горожан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несмотря на переход города из "красной" зоны в "желтую" по темпам распространения инфекции, в мегаполисе продолжат усиливать профилактические меры в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах, а также в учебных заведениях.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России алматинцам необходимо продолжить соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, усилить темпы вакцинации, чтобы поставить заслон эпидемии.

За пребывающими из России и стран Европы продолжат контроль, чтобы не допустить очередной рост заболеваемости. Сегодня мобильные бригады дежурят в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. В аэропорту в залах международного прилета установлено 7 стационарных бесконтактных тепловизоров для выявления пассажиров с температурой, проводится анкетирование прибывающих. Еще один тепловизор находится в зале внутренних рейсов. Кроме того, аэропорт является участником проекта Ashyq, где с 21 мая уже выявлены 257 человек с "красным" статусом и 54 с "желтым".

Сагинтаев подчеркнул, что, несмотря на динамику снижения заражений, не стоит пренебрегать рекомендациями санитарных врачей и эпидемиологов по соблюдению ограничительных мер. Ситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу, ежедневно регистрируются от 231 до 300 случаев заражений. Однако не исключено осложнение и очередной подъем заболеваемости, так как вирус постоянно мутирует.

По данным ДСЭК, чаще всего горожане заражаются коронавирусом на объектах торговли - 34%, в общественном транспорте - 24%, при контактах в семьях - 18% и на рынках - 9%.

Ограничительные меры в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача страны продолжатся в течение 7 дней. Вопросы ослабления или усиления будут рассматриваться в зависимости от развития эпидситуации в городе. Пока же мониторинговые группы продолжат работу по выявлению нарушений.

Количество зараженных коронавирусом в Алматы по-прежнему высокое, всего заболели 176 727 человек. На стационарном лечении находятся 1205 человек. При этом первым компонентом против коронавируса вакцинированы 987 305 алматинцев.