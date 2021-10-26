В Алматы еще 7 дней будут действовать ограничения "красной" зоны

Фото: KAZAKHSTAN TODAY
Несмотря на переход города из "красной" зоны в "желтую" по темпам распространения инфекции, в мегаполисе продолжат усиливать профилактические меры в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах, а также в учебных заведениях.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России алматинцам необходимо продолжить соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, усилить темпы вакцинации, чтобы поставить заслон эпидемии.
За пребывающими из России и стран Европы продолжат контроль, чтобы не допустить очередной рост заболеваемости. Сегодня мобильные бригады дежурят в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. В аэропорту в залах международного прилета установлено 7 стационарных бесконтактных тепловизоров для выявления пассажиров с температурой, проводится анкетирование прибывающих. Еще один тепловизор находится в зале внутренних рейсов. Кроме того, аэропорт является участником проекта Ashyq, где с 21 мая уже выявлены 257 человек с "красным" статусом и 54 с "желтым".
Сагинтаев подчеркнул, что, несмотря на динамику снижения заражений, не стоит пренебрегать рекомендациями санитарных врачей и эпидемиологов по соблюдению ограничительных мер. Ситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу, ежедневно регистрируются от 231 до 300 случаев заражений. Однако не исключено осложнение и очередной подъем заболеваемости, так как вирус постоянно мутирует.
По данным ДСЭК, чаще всего горожане заражаются коронавирусом на объектах торговли - 34%, в общественном транспорте - 24%, при контактах в семьях - 18% и на рынках - 9%.
Ограничительные меры в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача страны продолжатся в течение 7 дней. Вопросы ослабления или усиления будут рассматриваться в зависимости от развития эпидситуации в городе. Пока же мониторинговые группы продолжат работу по выявлению нарушений.
Количество зараженных коронавирусом в Алматы по-прежнему высокое, всего заболели 176 727 человек. На стационарном лечении находятся 1205 человек. При этом первым компонентом против коронавируса вакцинированы 987 305 алматинцев.
Напомним, Алматы вышел из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19.