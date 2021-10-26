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В Алматы еще 7 дней будут действовать ограничения "красной" зоны

25.10.2021, 19:56 63397
В Алматы еще 7 дней будут действовать ограничения "красной" зоны
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
АЛМАТЫ. 25 ОКТЯБРЯ - На очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения КВИ в Алматы под председательством акима города Бакытжана Сагинтаева рассмотрены меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и темпы вакцинации горожан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Несмотря на переход города из "красной" зоны в "желтую" по темпам распространения инфекции, в мегаполисе продолжат усиливать профилактические меры в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах, а также в учебных заведениях. 
 
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России алматинцам необходимо продолжить соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, усилить темпы вакцинации, чтобы поставить заслон эпидемии. 
 
За пребывающими из России и стран Европы продолжат контроль, чтобы не допустить очередной рост заболеваемости. Сегодня мобильные бригады дежурят в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. В аэропорту в залах международного прилета установлено 7 стационарных бесконтактных тепловизоров для выявления пассажиров с температурой, проводится анкетирование прибывающих. Еще один тепловизор находится в зале внутренних рейсов. Кроме того, аэропорт является участником проекта Ashyq, где с 21 мая уже выявлены 257 человек с "красным" статусом и 54 с "желтым". 
 
Сагинтаев подчеркнул, что, несмотря на динамику снижения заражений, не стоит пренебрегать рекомендациями санитарных врачей и эпидемиологов по соблюдению ограничительных мер. Ситуация по КВИ в Алматы развивается по оптимистичному прогнозу, ежедневно регистрируются от 231 до 300 случаев заражений. Однако не исключено осложнение и очередной подъем заболеваемости, так как вирус постоянно мутирует.
 
По данным ДСЭК, чаще всего горожане заражаются коронавирусом на объектах торговли - 34%, в общественном транспорте - 24%, при контактах в семьях - 18% и на рынках - 9%.
 
Ограничительные меры в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача страны продолжатся в течение 7 дней. Вопросы ослабления или усиления будут рассматриваться в зависимости от развития эпидситуации в городе. Пока же мониторинговые группы продолжат работу по выявлению нарушений. 
 
Количество зараженных коронавирусом в Алматы по-прежнему высокое, всего заболели 176 727 человек. На стационарном лечении находятся 1205 человек. При этом первым компонентом против коронавируса вакцинированы 987 305 алматинцев.
 
Напомним, Алматы вышел из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19.
 

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Нужно быть готовыми к новым пандемиям с учетом прошлых ошибок - генсек ООН

26.10.2021, 19:03 973
НЬЮ-ЙОРК. 26 ОКТЯБРЯ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым подготовиться к новым пандемиям, чтобы не повторить ошибок, которые были допущены при нынешней пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно сообщению в твиттере, которое генсек опубликовал сегодня, COVID-19 - не последняя пандемия, с которой мы столкнемся, но она может стать последней, в которой мы потерпели неудачу.
 
По мнению Антониу Гутерриш, нам нужна современная финансируемая система подготовки к пандемиям, которая может предотвратить повторение ошибок, совершенных в мире при столкновении с нынешней пандемией.

 

Цой рассказал, во сколько казахстанцам обойдется платная вакцина от КВИ

26.10.2021, 11:44 154873
Цой рассказал, во сколько казахстанцам обойдется платная вакцина от КВИ
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой рассказал, сколько может стоить платная вакцина от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Алексея Цоя, цены на платные вакцины будут зависеть от их закупочных цен в коммерческом сегменте.
 

В целом вакцины недорогие. Если мы смотрим, допустим, по другим вакцинам, они колеблются в различных пределах - от двух до пяти тысяч тенге", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

 
Он отметил, что основные дистрибьюторы проинформированы и должны проработать вопрос, чтобы со следующего года завести дополнительный пул вакцин, который был бы доступен на рынке. 
 
Цой также рассказал, что министерство ограничено конфиденциальностью касательно поставки вакцины Pfizer.
 

Я думаю, в ближайшее время мы, наверное, выйдем на брифинг с Pfizer и попросим, чтобы они рассказали, потому что все скреплено контрактом, имеются определенные требования", - пояснил глава Минздрава.

 

Мамин поручил усилить эпидконтроль на госгранице из-за роста заболеваемости COVID-19 в России

26.10.2021, 10:18 163810
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации в соседних странах глава правительства Республики Казахстан Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения усилить эпидемиологический контроль на государственной границе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Акимам регионов, особенно приграничных, поручено обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, мониторинг уровня заболеваемости и принятие оперативных мер, а также активизировать работу мониторинговых групп, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Акимам Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей и Нур-Султана поручено повысить темпы вакцинации против коронавируса. Министерствам здравоохранения, информации и общественного развития дано поручение продолжить разъяснительную работу с населением о важности вакцинации и ревакцинации, что единственный путь к сохранению здоровья - это получение прививки от коронавируса.
 
 

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