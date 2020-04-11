В Алматы еще два пациента выздоровели от Covid-19

Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы выписаны еще два пациента с выздоровлением от Covid-19, передает Kazakhstan Today.

Это мужчина 1978 года рождения и 23-летняя девушка. Мужчина прибыл 23 марта из города Шарм-эль-Шейх (Египет), девушка прилетела чартерным рейсом Цюрих (Швейцария) - Стамбул (Турция) - Алматы 17 марта. "Болезнь у них протекала легко. Сейчас они выписаны на 14-дневный домашний карантин", - рассказал руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

Итого число выписанных пациентов в мегаполисе составляет 28 человек.

Всего в Казахстане выздоровели от COVID-19 63 человека: в Нур-Султане - 30, Алматы - 28, Актюбинской области - 1, Алматинской области - 1, Жамбылской области - 1, Павлодарской области - 1, Северо-Казахстанской области - 1.

В Казахстане зарегистрировано 9 летальных случаев от COVID-19.

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